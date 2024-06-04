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На станции «Горной институт» смонтировали ступени эскалаторов

На строящейся станции Лахтинско-Правобережной («оранжевой») ветки петербургского метрополитена «Горный институт» завершили монтаж ступеней всех четырех эскалаторов. Об этом сообщили в АО «Метрострой Северной столицы». В июне начнутся технических испытания оборудования.

Как рассказали в МССС, на станции сейчас продолжаются отделочные работы. Уже выполнена облицовка стен мраморными плитами в центральном и боковых тоннелях. Также завершается монтаж мрамора в пассажирских проемах, через который граждане будут проходить к платформам и поездам. Отделочные работы подземного вестибюля завершены на 80%.

Станцию «Горный институт» планируют запустить в сентябре этого года. Первое время участок «оранжевой» ветки будет работать без станции «Театральная», которой до окончания строительства предстоит функционировать в транзитном режиме.

Также в четвертом квартале 2024 года в Петербурге намерены открыть станции «Юго-Западную» и «Путиловскую».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что МССС показал оформление зала платформы «Горного института».

метро