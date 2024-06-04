На станции «Горной институт» смонтировали ступени эскалаторов

Как рассказали в МССС, на станции сейчас продолжаются отделочные работы. Уже выполнена облицовка стен мраморными плитами в центральном и боковых тоннелях. Также завершается монтаж мрамора в пассажирских проемах, через который граждане будут проходить к платформам и поездам. Отделочные работы подземного вестибюля завершены на 80%.
Станцию «Горный институт» планируют запустить в сентябре этого года. Первое время участок «оранжевой» ветки будет работать без станции «Театральная», которой до окончания строительства предстоит функционировать в транзитном режиме.
Также в четвертом квартале 2024 года в Петербурге намерены открыть станции «Юго-Западную» и «Путиловскую».
Ранее «Ъ-СПб» писал, что МССС показал оформление зала платформы «Горного института».