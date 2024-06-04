На станции «Горной институт» смонтировали ступени эскалаторов

Как рассказали в МССС, на станции сейчас продолжаются отделочные работы. Уже выполнена облицовка стен мраморными плитами в центральном и боковых тоннелях. Также завершается монтаж мрамора в пассажирских проемах, через который граждане будут проходить к платформам и поездам. Отделочные работы подземного вестибюля завершены на 80%.