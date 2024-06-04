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До конца рабочей недели в Самаре будет держаться тридцатиградусная жара

Из-за жары в Самаре объявили желтый уровень погодной опасности.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 70% 758 мм рт. ст. +26°

В ближайшие дни в Самарской области сохранится жаркая погода. По информации Приволжского УГМС, 5 и 6 июня температура воздуха местами будет держаться на уровне +30…+31 градусов.

— Объявлен желтый уровень погодной опасности, — сообщило Приволжское УГМС.

Днем 7 июня температура воздуха составит +25…+30 градусов. А 8 июня по прогнозу станет чуть прохладнее — +22…+27 градусов.

Ожидается, что жара уйдет из Самарской области во второй половине июня. Примерно с 20 июня температурный фон понизится до +22…+24 градусов.