Высотная школа в Академическом готовится к сдаче

«В новом здании расположены три спортивных зала, актовый зал на 327 человек и столовая на 604 места, библиотечный комплекс с двумя читальными залами и творческие мастерские. Для самых маленьких учеников в группах продлённого дня спроектированы комнаты для сна и игровые, все помещения уже меблированы», — отметил руководитель строительства генподрядчика проекта — компании «Атомстройкомплекс» Кирилл Подберёзных.