Высотная школа в Академическом готовится к сдаче

В Академическом районе завершается строительство общеобразовательной школы № 133 площадью 25 тыс. кв. м — уже в сентябре здесь начнутся уроки. В здании выполнена чистовая отделка и благоустройство территории, установлены мебель и оборудование. В новой школе смогут учиться 1,2 тыс. детей.
Новое образовательное учреждение представляет собой комплекс из пятиэтажного здания для среднего звена и трёхэтажного — для младшего. Для разделения потоков учащихся предусмотрены отдельные входные группы для каждого блока.
На пришкольной территории оборудованы футбольное поле и площадка для тенниса со специальным покрытием, амфитеатр, прогулочные зоны. Строительство школы финансировалось из регионального и федерального бюджетов, в том числе за счёт участия в национальном проекте «Образование».
«В новом здании расположены три спортивных зала, актовый зал на 327 человек и столовая на 604 места, библиотечный комплекс с двумя читальными залами и творческие мастерские. Для самых маленьких учеников в группах продлённого дня спроектированы комнаты для сна и игровые, все помещения уже меблированы», — отметил руководитель строительства генподрядчика проекта — компании «Атомстройкомплекс» Кирилл Подберёзных.
Новая школа укомплектована уникальными партами производства уральской фирмы «Титан», которая стала призёром национальной премии «Золотой медвежонок» в сфере товаров и услуг для детей при Минпромторге РФ. В читальных залах установлены столы для занятий и стеллажи для хранения пособий различных модификаций. Для рекреаций изготовлена трансформируемая мягкая мебель.
В Академическом районе компания уже построила семь дошкольных учреждений общей вместимостью более чем на 1,5 тыс. мест, взрослую поликлинику, которая сможет принимать 1,2 тыс. пациентов в смену. Застройщик также разработал проект новой школы на 1125 мест в Краснолесье, в квартале улиц Чкалова — Академика Вонсовского — Амундсена — Краснолесья, который получил положительное заключение госэкспертизы.
Ранее компания выполнила работу по строительству и оснащению Института геологии и геохимии им. академика А. Н. Заварицкого УРО РАН, где предусмотрены лаборатории, научная библиотека, залы для научных конференций, а также многоэтажный дом для уральских учёных.