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В Ростове-на-Дону археологи нашли останки людей конца XVIII века

В Ростове-на-Дону в районе улицы Пушкинской местные археологи в ходе раскопок обнаружили захороненные человеческие останки, которые принадлежат жителям крепости святого Димитрия Ростовского, живших в конце XVIII века. Об этом сообщает официальный портал правительства региона.

Источник: Российская газета

По данным властей, находка выявлена на месте объекта археологического наследия «Всесвятское (старое) кладбище». Исследования территории позволят дополнить информацию о крепости, на месте которой был основан Ростов-на-Дону.

археология