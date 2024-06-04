В Ростове-на-Дону археологи нашли останки людей конца XVIII века

В Ростове-на-Дону в районе улицы Пушкинской местные археологи в ходе раскопок обнаружили захороненные человеческие останки, которые принадлежат жителям крепости святого Димитрия Ростовского, живших в конце XVIII века. Об этом сообщает официальный портал правительства региона.