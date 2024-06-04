Прием в вузы Перми в 2024 году: когда пройдет и как подавать документы

Прием заявлений и документов в Пермском государственном университете (ПГНИУ) по всем формам обучения стартует 20 июня 2024 года. Прием на бюджетные места для абитуриентов, имеющих право сдавать экзамены не в форме ЕГЭ, завершается в 14.00 часов 12 июля, для поступающих по результатам ЕГЭ — в 14.00 часов 25 июля. Те, кто поступает в ПГНИУ на платное обучение, могут подавать документы до 10 августа. Эти правила касаются поступающих на направления подготовки бакалавриата и специалитета.