Прием в вузы Перми в 2024 году: когда пройдет и как подавать документы

Публикуем сроки и порядок приема документов от абитуриентов в вузах Перми в 2024 году и рассказываем, как подать документы для поступления.
В 2024 году прием документов и заявлений, необходимые для поступления в вузы Перми, начнется 20 июня. Подать их на бюджетные места можно до 25 июля. Сейчас абитуриент имеет право подавать документы в пять вузов и в каждом из них выбрать до пяти направлений подготовки, напомнили в Министерстве образования и науки Пермского края.
Приказ о зачислении университет или институт должен издать не позднее 9 августа. Учебный год 2024/2025 в вузах Перми традиционно начнется 1 сентября. Исключение составляют студенты заочной формы обучения. Для них установочные сессии могут начаться в октябре.
Конкретные сроки приема документов и сдачи вступительных экзаменов, публикации результатов необходимо уточнять непосредственно в самих вузах Перми. Мы узнали, когда в 2024 году пройдет прием документов в вузы Перми и как их подать.
Когда начнется приемная кампания в вузах Перми в 2024 году и как подать документы
ПГНИУ.
Прием заявлений и документов в Пермском государственном университете (ПГНИУ) по всем формам обучения стартует 20 июня 2024 года. Прием на бюджетные места для абитуриентов, имеющих право сдавать экзамены не в форме ЕГЭ, завершается в 14.00 часов 12 июля, для поступающих по результатам ЕГЭ — в 14.00 часов 25 июля. Те, кто поступает в ПГНИУ на платное обучение, могут подавать документы до 10 августа. Эти правила касаются поступающих на направления подготовки бакалавриата и специалитета.
Подать документы для поступления в университет можно одним из следующих способов:
— в электронной форме на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) или с помощью электронной информационной системы университета,
— лично в приемной комиссии по адресу: г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 2, корпус № 5;
— почтой по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15, ПГНИУ, приемная комиссия.
Вступительные экзамены при поступлении в ПГНИУ на бюджетные места пройдут в период с 15 по 24 июля, на платное обучение — с 26 июля по 14 августа.
В ПГНИУ зачисление абитуриентов без вступительных экзаменов и в пределах квот на бюджетные места состоится 30 июля, по общему конкурсу — 5 августа, на очную и заочную формы обучения по договорам — 19 августа.
Будущие студенты магистратуры могут подать документы для поступления на бюджет по 9 августа и по 20 августа на платное обучение по договорам.
Вступительные экзамены для поступающих на бюджетные места проводятся с 21 июня по 12 августа, по договорам об оплате обучения — с 21 июня по 21 августа.
Зачисление в магистратуру состоится 15 августа на бюджетные места и с 15 по 23 августа — на места по договорам.
Для обучения в аспирантуре нужно успеть подать документы по 17 августа на бюджетные места и по 28 августа — на места по договорам. Заявление о приеме можно подать одновременно и на бюджетное, и на платное место.
Вступительные экзамены для поступающих на бюджетные места проводятся с 20 по 21 августа, для поступающих на платное обучение — с 21 по 29 августа. Зачисление в аспирантуру осуществляется с 25 по 30 августа.
ПГГПУ.
Пермский педагогический университет в 2024 году начнет принимать документы от абитуриентов также с 20 июня. Те, кто поступает только по результатам ЕГЭ, могут подать заявления и документы до 25 июля. Для поступающих по результатам вступительных экзаменов, проводимых вузов, прием документов завершится 19 июля.
При поступлении в ПГГПУ абитуриенты вправе подать документы на пять направлений подготовки. Вступительные испытания в педуниверситете будут проводиться в период с 8 по 25 июля. Эти правила касаются поступающих на направления подготовки бакалавриата.
Будущие студенты магистратуры могут подать документы для поступления на бюджет по 6 августа и по 20 августа на платное обучение по договорам. Вступительные экзамены будут проходить с 7 по 22 августа.
ПНИПУ
Начало приема заявлений и документов для поступления в Пермский политехнический университет (ПНИПУ) в 2024 году — 20 июня. Поступающие могут выбрать для одновременного участия в конкурсе по программам бакалавриата и специалитета пять направлений подготовки.
Абитуриенты, которые поступают на бюджетные места по результатам ЕГЭ, могут подать заявления и документы до 25 июля, по результатам вступительных испытаний, проводимых ПНИПУ — до 12 июля. Прием документов от абитуриентов на платное обучение без прохождения вступительных экзаменов, проводимых в вузе, завершается 20 августа, а по результатам вступительных экзаменов ПНИПУ- 25 июля.
Вступительные экзамены для поступающих на бюджетные места проводятся с 16 по 23 июля, для поступающих на платное обучение — с 6 по 14 августа. Зачисление в аспирантуру осуществляется с 25 по 30 августа.
Прием документов у поступающих на обучение в магистратуру завершается 5 августа на бюджетные места и 20 августа на платное обучение. Вступительные экзамены для будущих студентов магистратуры проводятся с 12 и/или 13 августа.
ПГМУ
Абитуриенты, поступающие в Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера в 2024 году, могут подать документы с 20 июня. Эти правила касаются поступающих на бюджетные места или по договору на направления подготовки бакалавриата и специалитета.
Для поступления будущим студентам необходимо предоставить результаты ЕГЭ или сдать вступительный экзамен, проводимый университетом. Подать заявление и все необходимые документы при поступлении в медуниверситет можно несколькими способами:
— лично в приемной комиссии вуза по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 44;
— в электронной форме на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)" (ЕПГУ);
— почтой заказным письмом без объявленной стоимости по адресу: 614990, г. Пермь,
ул. Петропавловская, д. 26, с пометкой «Для приемной комиссии».
НИУ ВШЭ в Перми.
Для поступающих в филиал Высшей школы экономики в Перми на все направления подготовки, кроме программы «Дизайн» установлены следующие сроки:
— с 14 июня по 11 июля — на обучение по результатам вступительных испытаний, которые проводит ВШЭ;
— с 14 июня по 25 июня — по результатам ЕГЭ/ЦТ/ЦЭ и без вступительных испытаний.
Для тех, кто поступает на программу «Дизайн» по итогам вступительных испытаний от ВШЭ, прием документов будет проходить с 14 июня по 10 августа. Для тех, кто подает документы по итогам ЕГЭ/ЦТ/ЦЭ и без вступительных испытаний, — с 14 июня по 15 августа.
Документы, необходимые для поступления, представляются в НИУ ВШЭ — Пермь одним из следующих способов:
— в электронной форме через личный кабинет абитуриента информационной системы НИУ ВШЭ;
— лично или доверенным лицом по адресу: г. Пермь, ул. Студенческая, 38, кабинет 108;
— почтой по адресу: 614070, г. Пермь, Студенческая ул., д. 38, НИУ ВШЭ — Пермь, Приемная комиссия;
— через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале ЕПГУ.
ПГАТУ.
Прием документов в Пермский государственный аграрно-технологический университет в 2024 году по программам бакалавриата и специалитета продлится до 20 июля на бюджетные места и до 20 августа. Те, кто планирует поступать в вуз на платное обучение, могут подать документы до 20 августа. Прием документов в магистратуру завершится 10 августа.
Абитуриенты, имеющие среднее общее образование (11 классов) могут поступать в Пермский государственный аграрно-технологический университет только на основании результатов ЕГЭ. Те, у кого есть профессиональное образование могут предоставить результаты ЕГЭ и имеют право сдать внутривузовский экзамен по профильным предметам.
Будущие студенты аграрно-технологического университета могут подать документы для одновременного участия в конкурсе на пять направлений подготовки.