В Перми праздничные мероприятия на День города 12 июня 2024 года пройдут в каждом районе города. Центральными площадками станут эспланада и набережная Камы. Основными событиями станут парад трамваев, концертная программа «Энергия жизни» и семиминутный праздничный салют. Рассказываем, кто из российских звезд выступит на День города в Перми 12 июня 2024.
Рассказываем, кто выступит на День города в Перми 12 июня 2024
В 2024 году главная сцена праздника будет установлена на площади перед зданием краевого Заксобрания. Большой праздничный концерт на эспланаде 12 июня начнется в 11.30.
В нем примут участие ведущие пермские артисты и творческие коллективы Перми и Екатеринбурга. Также на сцене выступят почти 500 вокалистов на «Большом хоровом соборе». Они исполнят для жителей и гостей города самые известные песни композитора Евгения Крылатова.
Хедлайнером на День города 12 июня 2024 станет известный российский исполнитель Игорь Саруханов. Под его хиты «Крутой поворот», «В кругу друзей», «Лодочка» Пермь отметит свой 301-й день рождения. Заслуженный артист России, певец, гитарист, композитор и поэт выступит на главной сцене в 21.00 12 июня.
Напомним, всего на День города 12 июня в районах Перми пройдет около 60 праздничных мероприятий. В течение дня на променадной части набережной Камы будут работать интерактивные программы для посетителей всех возрастов (0+). Полную программу всех праздничных мероприятий на День города можно посмотреть по ссылке в нашем материале.