Кто выступит на День города в Перми 12 июня 2024

Напомним, всего на День города 12 июня в районах Перми пройдет около 60 праздничных мероприятий. В течение дня на променадной части набережной Камы будут работать интерактивные программы для посетителей всех возрастов (0+). Полную программу всех праздничных мероприятий на День города можно посмотреть по ссылке в нашем материале.