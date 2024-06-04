Вход в Музей Победы в День России будет бесплатным

«12 июня Музей Победы отметит День России. В этот день вход в музей и его филиал на Поклонной горе — музей “Главные оружейные реликвии армии” (“Г. О. Р. А.”) будет бесплатным (кроме экспозиций “Подвиг Народа” и “Битва за Москву. Первая Победа!”). Культурная площадка будет работать с 10:00 до 22:00», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что запланированы специальные мероприятия.
«Они бесплатны для посетителей, но на некоторые потребуется предварительная регистрация. Так, мы приглашаем гостей на бесплатные экскурсии по экспозиции “Подвиг Армии” в главном здании музея и по экспозиции филиала “Г. О. Р. А.”. Гид расскажет о подвигах героев Великой Отечественной войны, вставших на защиту нашей Родины, а также об оружии Победы», — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что праздничная программа начнется с флешмоба. Около 400 детей из городского клуба «Лето Побед» выстроятся у стен музея в слово «Россия» и споют государственный гимн.
«В 12:00 пройдет первая бесплатная экскурсия, а в 14:00 в Зале Полководцев для гостей музея состоится концерт “Поем о России” с участием Большого сводного хора проекта “Московское долголетие”. В 19:00 вечер в музее продолжит программа, во время которой прозвучат лучшие произведения русской классической музыки», — добавили в пресс-службе.