Вход в Музей Победы в День России будет бесплатным

«12 июня Музей Победы отметит День России. В этот день вход в музей и его филиал на Поклонной горе — музей “Главные оружейные реликвии армии” (“Г. О. Р. А.”) будет бесплатным (кроме экспозиций “Подвиг Народа” и “Битва за Москву. Первая Победа!”). Культурная площадка будет работать с 10:00 до 22:00», — сказали в пресс-службе.