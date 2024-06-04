На Сабантуе в Чистополе выступит группа «Любэ»

Выступление Николая Расторгуева и его группы запланировано на 16:30. Празднования в городе начнутся с конных скачек на ипподроме, которые начнутся в 10 утра. Основные гуляния с национальными подворьями и народными играми пройдут на стадионе «Татнефть-Олимп».