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На Сабантуе в Чистополе выступит группа «Любэ»

В Чистополе главным событием праздника плуга, который пройдёт 8 июня, станет выступление группы «Любэ».

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщил глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.

Выступление Николая Расторгуева и его группы запланировано на 16:30. Празднования в городе начнутся с конных скачек на ипподроме, которые начнутся в 10 утра. Основные гуляния с национальными подворьями и народными играми пройдут на стадионе «Татнефть-Олимп».

В программе праздника запланированы развлекательное шоу «Битва героев труда» и национальная борьба «корэш». Также выступят представители татарской эстрады: Рифат Зарипов, Ильмира Нагимова и Ришат Тухватуллин.

Напомним, в Казани Сабантуй-2024 пройдет в воскресенье, 23 июня.

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