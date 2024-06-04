На Сабантуе в Чистополе выступит группа «Любэ»

Об этом сообщил глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.
Выступление Николая Расторгуева и его группы запланировано на 16:30. Празднования в городе начнутся с конных скачек на ипподроме, которые начнутся в 10 утра. Основные гуляния с национальными подворьями и народными играми пройдут на стадионе «Татнефть-Олимп».
В программе праздника запланированы развлекательное шоу «Битва героев труда» и национальная борьба «корэш». Также выступят представители татарской эстрады: Рифат Зарипов, Ильмира Нагимова и Ришат Тухватуллин.
Напомним, в Казани Сабантуй-2024 пройдет в воскресенье, 23 июня.