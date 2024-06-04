Главу администрации Керчи прооперировали в Москве

«Читаю в социальных сетях различные комментарии, в том числе и о том, что мэр ушел в отпуск после приезда Главы Республики, когда нужно выполнять поручения и устранять недочеты, обозначенные руководителем Крыма. Хочу развеять все кривотолки. Нахожусь сейчас в больнице в Москве, где был прооперирован», — написал Брусаков у себя в Telegram.