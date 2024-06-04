Главу администрации Керчи прооперировали в Москве

Глава администрации Керчи развеял слухи о своем внезапном отпуске после визита в город Сергея Аксенова. Святослав Брусаков сообщил, что находится на лечении в одной из клиник Москвы, где был успешно прооперирован.
«Читаю в социальных сетях различные комментарии, в том числе и о том, что мэр ушел в отпуск после приезда Главы Республики, когда нужно выполнять поручения и устранять недочеты, обозначенные руководителем Крыма. Хочу развеять все кривотолки. Нахожусь сейчас в больнице в Москве, где был прооперирован», — написал Брусаков у себя в Telegram.
Напомним, 17 мая глава республики Сергей Аскенов с рабочим визитом посетил Керчь. Он раскритиковал качество уборки, покоса, вывоза мусора в городе, а также отметил плохую организацию работы управляющих организаций, и большое количество недостроев во дворах жилых домов.
Он дал поручения по устранению недочетов и пообещал повторный визит в Керчь.