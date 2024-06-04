Сабантуй, Питрау и Валда Шинясь: где и как отметят национальные праздники в Татарстане

«Традиционно проходят Сабантуи и вне Республики Татарстан. В этом году планируем, что пройдет порядка 400 праздников по всей России и в других государствах. Важно подчеркнуть, что вопросы организации по большей части берет принимающая сторона. Мы только направляем коллективы, на сельском и федеральном Сабантуе застраиваем подворья. Но большая часть затрат лежит на регионе, где проходит праздник».