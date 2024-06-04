Сабантуй, Питрау и Валда Шинясь: где и как отметят национальные праздники в Татарстане

Афиша национальных праздников.
Череда национальных праздников в Татарстане уже стартовала. «Каравон» в Лаишевском районе посетили более 20 тыс. человек.
Далее −15 июня в Мамадышском районе пройдет марийский «Семык», а 29 июня праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон».
Продолжит череду национальных праздников продолжит Валда Шинясь, посвященный мордовской культуре. Он пройдет 30 июня в Тетюшском районе.
Затем 5 июля состоится праздник Ивана Купала, однако с этого года он носит название праздника славянской культуры.
Чувашский праздник Уяв пройдет в Алексеевском районе 6 июля, а 13 июля в Мамадышском районе состоится Питрау.
«Сегодня Питрау — лидер по количеству участников. Ежегодно он собирает до 50 тыс. человек. Здесь мы также большое внимание уделяем традиционным составляющим и обрядам, которые прошли сквозь поколения», — сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
Сабантуи проходят по всему миру — от Вены до Сиднея
Отдельное внимание министр уделила проведению Сабантуев. Татарские общественные объединения организуют праздник в 62 регионах России и 39 странах мира.
«Традиционно проходят Сабантуи и вне Республики Татарстан. В этом году планируем, что пройдет порядка 400 праздников по всей России и в других государствах. Важно подчеркнуть, что вопросы организации по большей части берет принимающая сторона. Мы только направляем коллективы, на сельском и федеральном Сабантуе застраиваем подворья. Но большая часть затрат лежит на регионе, где проходит праздник».
Уже прошел праздник в Дубае и Вене, сообщил председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.
«В Дубае Сабантуй прошел уже второй раз. Мы там создали альянс татаро-арабских стран, куда вступили молодые инициативные люди, они и проводят праздник. Скоро пройдет крупный Сабантуй в Ташкенте. Мероприятия состоятся в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и других. Заканчивается цикл в Сиднее», — пояснил он.
Отдельно спикеры выделили федеральные Сабантуи, которые пройдут в других регионах России. В частности, Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Пермском крае, а федеральный — в Йошкар-Оле.
Сабантуй в Казани пройдет в Мирном, Дербышках и у озера Лебяжье
Продолжая тему Сабантуя, спикеры рассказали о том, как планируется провести праздник в Казани.
«Сабантуй в Казани пройдет в Березовой роще в Мирном и Дербышках, а также лесопарке у озера Лебяжье. Начало 23 июня в 9.30. Традиционный сбор подарков состоится 21 июня. Шествие пройдет по улицам Кремлевская, Пушкина, Баумана, Островского, Марджани, а завершится у театра Камала», — сообщила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.
Театрализованный пролог на основной площадке — в Мирном — продолжит тему прошлого года: древняя история Булгар. Также будет затронута тема Года семьи и Игр БРИКС.
На Казанском Сабантуе выступят участники Всероссийский фольклориады
В Казани с 19 по 23 июня пройдет Всероссийская детская фольклориада. На нее приедут около 1 тыс. участников со всей страны, и они также выступят на городском Сабантуе.
«К нам приедут детские коллективы практически со всей страны и обменяются опытом по сохранению традиционной культуры. Кроме того, в последний день фольклориады они станут участниками Сабантуя».
Как именно дети поучаствуют на Сабантуе, спикеры раскрывать не стали.
«Мы хотели сделать общий номер, но его как такового не будет, но дети будут причастны к празднику. Вы сами все увидите», — добавила Сагитова.