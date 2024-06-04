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Электросамокатчиков из Новосибирска ожидают новые правила и штрафы

Новосибирские службы проката электросамокатов, такие как Whoosh, увеличили штрафы для нарушителей.

Так, за передачу электросамокатов несовершеннолетним теперь грозит штраф в размере 10 тыс. руб., а также блокировка аккаунта.

За езду вдвоем могут оштрафовать на 5 тыс. руб. Ранее штраф составлял 800 ₽

За неспешивание на переходе вводится штраф в размере 1 тыс. руб.

За управление электросамокатом в состоянии наркотического или алкогольного опьянения могут оштрафовать на 100 тыс. руб. с последующей блокировкой аккаунта.

Отмечается, что штраф будет выписывать не Госавтоинспекция, а оператор кикшеринга.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске водитель сбил 43-летнюю женщину на остановке и скрылся с места ДТП.