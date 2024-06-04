На Южном Урале городское население превышает сельское почти в пять раз

Челябинскстат публикует информацию о численности населения в Челябинской области в 2024 году.
Согласно данным статистики, в городах Южного Урала проживают 2 801 616 человек, в селах и деревнях — 594 182 человека. Таким образом, количество горожан почти в пять раз (4,7) превышает число сельских жителей.
Добавим, что по итогам 2023 года общая убыль населения в Челябинской области составила 11 347 человек. В этом показателе учтены естественная убыль населения (13 343 человек) и миграционный прирост (1 996 человек).