Эксперт рассказал о загрузке отелей и санаториев в Крыму летом-2024

В Крыму загрузка санаториев по санаторным турам доходит 70 процентов, рассказал президент общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Об этом сообщают «Вести Крым».
«Связано это с тем, что это плановая санаторная курортная деятельность, поэтому здесь загрузка значительно выше».
Он также отметил, что многие отели загружены на 50 процентов и лишь некоторые на 15−30 процентов, так как не все подготовились к летнему сезону.
Ранее сообщалось, что летом 2024 года в Крыму откроют 340 пляжей. Планируется, что большая часть из них будет готова к 1 июня. На пляжах появятся новые спортивные детские комплексы, уличные тренажеры, душевые кабинки и раздевалки.