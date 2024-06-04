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Эксперт рассказал о загрузке отелей и санаториев в Крыму летом-2024

Эксперт Волков: загрузка санаториев в Крыму доходит до 70 процентов.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму загрузка санаториев по санаторным турам доходит 70 процентов, рассказал президент общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Об этом сообщают «Вести Крым».

«Связано это с тем, что это плановая санаторная курортная деятельность, поэтому здесь загрузка значительно выше».

сказал Волков

Он также отметил, что многие отели загружены на 50 процентов и лишь некоторые на 15−30 процентов, так как не все подготовились к летнему сезону.

Ранее сообщалось, что летом 2024 года в Крыму откроют 340 пляжей. Планируется, что большая часть из них будет готова к 1 июня. На пляжах появятся новые спортивные детские комплексы, уличные тренажеры, душевые кабинки и раздевалки.

туризм и отдых