МЧС предупредил воронежцев о ветре до 24 м/с

Завтра на территории Воронежской области ожидаются ночью повсеместно кратковременные дожди. Днем местами ливневые дожди и грозы. При грозе возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в некоторых районах порывы ветра будут достигать 24 м/с. При таком сильном ветре возможно падение ветхих деревьев и неустойчивых конструкций.
В МЧС также напоминают, что на территории региона сохраняется пятый класс пожарной опасности. Порывистый ветер за очень короткое время распространяет огонь на значительные площади. Костры в Воронежской области категорически запрещены.
5 июня температура воздуха ночью 13−18°, днем 28−33°.