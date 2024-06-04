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МЧС предупредил воронежцев о ветре до 24 м/с

Воронежский гидрометцентр сообщил о неблагоприятных погодных условиях утром и днем в среду, 5 июня.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 83% 758 мм рт. ст. +21°

Завтра на территории Воронежской области ожидаются ночью повсеместно кратковременные дожди. Днем местами ливневые дожди и грозы. При грозе возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в некоторых районах порывы ветра будут достигать 24 м/с. При таком сильном ветре возможно падение ветхих деревьев и неустойчивых конструкций.

В МЧС также напоминают, что на территории региона сохраняется пятый класс пожарной опасности. Порывистый ветер за очень короткое время распространяет огонь на значительные площади. Костры в Воронежской области категорически запрещены.

5 июня температура воздуха ночью 13−18°, днем 28−33°.