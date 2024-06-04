Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения движения в связи с ПМЭФ в 2024 году: как не застрять в пробке

Подробная информация о перекрытии дорог в связи с ПМЭФ 2024. Рассказываем, где и когда будут введены ограничения движения транспортных средств и как они повлияют на трафик в Санкт-Петербурге.

14

До 9 июня в Санкт-Петербурге ожидаются ограничения движения в связи с ПМЭФ в 2024 году.

С 5 по 8 июня в Северной столице России пройдет XXVII Петербургский международный экономический форум. Место проведения — конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Читайте материал, чтобы узнать, какие до 9 июня ожидаются ограничения движения в связи с ПМЭФ в 2024 году и что еще стоит учесть водителям и пешеходам.

Где будет проходить ПМЭФ-2024

Санкт-Петербург в 2024 году в 27-й раз стал местом проведения Международного экономического форума. Гостей мероприятия встретит конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», который располагается в историческом районе Пулковское, по адресу Петербургское шоссе, д. 64/1.

Основные зоны перекрытия дорог на время ПМЭФ

Перекрытие дорог, по информации Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, с до 8 июня для всех авто ожидается на Домодедовской, Стартовой и Внуковской улицах. Грузовикам с максимальной массой более трех с половиной тонн также запретят двигаться по Витебскому проспекту, Петербургскому и Пулковскому шоссе.

Ограничение движения предвидится до 9 июня по Киевскому и Петербургскому шоссе, на Вознесенском проспекте, улицах Марата, Михайловской, 6-й Советской, Чайковского, Малой Морской и Гончарной, Малом проспекте Васильевского острова, набережных реки Мойки, Крюкова канала и в других местах.

Запрет на остановку транспорта распространится до 8 июня на улицы Домодедовскую, Внуковскую, Марата, Михайловскую, Малую Морскую, Малый проспект Васильевского острова, набережную реки Мойки, проспект Римского-Корсакова, Петербургское шоссе и другие места.

Не остались без внимания и электросамокаты. Запрет на движение на них с 5 по 8 июня распространится в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах.

График введения ограничений движения: где и когда перекроют дороги

Ограничение трафика до 23:59 мск 8 июня:

  • улица Пилотов от Домодедовской улицы до Стартовой улицы;
  • Стартовая улица от улицы Пилотов до Внуковской улицы;
  • Домодедовская улица от улицы Пилотов до Внуковской улицы;
  • Внуковская улица.

Ограничение движение до 23:59 мск 8 июня:

  • дорога в аэропорт;
  • Киевское шоссе на пересечении с Красносельским шоссе;
  • Петербургское шоссе на пересечении с Витебским проспектом;
  • Пулковское шоссе в районе съезда на Петербургское шоссе.

Прекращение движения до 23:59 мск 8 июня:

  • Стартовая улица от Быковской улицы до Внуковской улицы.

Ограничение трафика до 23:59 8 июня:

  • Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта;
  • Вознесенский проспект от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы;
  • улица Марата вдоль дома № 11;
  • Михайловская улица вдоль дома № 1/7;
  • набережная реки Мойки от дома № 24 до Певческого моста;
  • 6-я Советская улица вдоль дома № 12;
  • набережная реки Мойки от дома № 97 до № 99;
  • улица Чайковского от дома № 15 по ней же до дома № 5/19 по Литейному проспекту;
  • Стремянная улица вдоль дома № 8;
  • четная сторона набережной реки Мойки вдоль дома № 2 по переулку Антоненко;
  • переулок Антоненко вдоль дома № 2;
  • Малая Морская улица вдоль дома № 14;
  • Почтамтская улица вдоль дома № 4;
  • Исаакиевская площадь вдоль дома № 1 по Вознесенскому проспекту;
  • Вознесенский проспект вдоль дома № 6;
  • Малая Морская улица вдоль домов 7−9 по Невскому проспекту;
  • проспект Римского-Корсакова вдоль домов № 5−7;
  • Никольский переулок вдоль дома № 62 по Садовой улице;
  • набережная Крюкова канала вдоль дома № 62 по Садовой улице;
  • Гончарная улица. вдоль дома № 4;
  • Малый проспект Васильевского острова от набережной Макарова до 2−3-й линий Васильевского острова;
  • Галерная улица вдоль дома № 15.

Прекращение движения до 23:59 мск 8 июня:

  • Домодедовская улица от улицы Пилотов до Внуковской улицы;
  • Внуковская улица от дома № 2 до Домодедовской улицы.

Запрет на движение на электросамокатах с 00:00 мск 5 июня до 00:00 мск 8 июня:

  • Адмиралтейский район;
  • Василеостровский район;
  • Московский район;
  • Петроградский район;
  • Пушкинский район;
  • Центральный район.

Ограничение трафика до 23:59 мск 9 июня:

  • Вознесенский проспект от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы;
  • улица Марата вдоль дома № 11;
  • Михайловская улица вдоль дома № 1/7;
  • набережная реки Мойки от дома № 24 до Певческого моста;
  • 6-я Советская улица вдоль дома № 12;
  • набережная реки Мойки от дома № 97 до дома № 99;
  • улица Чайковского от дома № 15 по ней же до дома № 5/19 по Литейному проспекту;
  • Стремянная улица вдоль дома № 8;
  • четная сторона набережной реки Мойки вдоль дома № 2 по переулку Антоненко;
  • переулок Антоненко вдоль дома № 2;
  • Малая Морская улица вдоль дома № 14;
  • Почтамтская улица вдоль дома № 4;
  • Исаакиевская площадь вдоль дома № 1 по Вознесенскому проспекту;
  • Вознесенский проспект вдоль дома № 6;
  • Малая Морская улица вдоль домов № 7−9 по Невскому проспекту;
  • проезд Римского-Корсакова вдоль домов № 5−7;
  • Никольский переулок вдоль дома № 62 по Садовой улице;
  • набережная Крюкова канала вдоль дома № 62 по Садовой улице;
  • Гончарная улица вдоль дома № 4;
  • Малый проспект Васильевского острова от набережной Макарова до 2−3-й линий Васильевского острова.;
  • Галерная улица вдоль дома № 15.

Альтернативные маршруты для объезда перекрытых участков дорог

Прекращение и ограничение движения не равно отказаться от автомобиля до 9 июня. Альтернативных маршрутов немало — ищите удобный вариант с помощью навигаторов и следите за актуальной дорожной обстановкой в Сети.

Рекомендации для водителей и пешеходов

ПМЭФ-2024 не помешает обычной жизни петербуржцев и уютному отдыху гостей города. Но на всякий случай ознакомьтесь с рекомендациями ниже.

  • Планируйте поездки ранним утром или поздним вечером.
  • На важные встречи выезжайте заблаговременно, с учетом траты времени на городские заторы.
  • При возникновении недопониманий насчет парковок звоните в круглосуточную справочную службу городского Комитета по транспорту — + 7 812 417 50 00.

При необходимости для передвижения пользуйтесь бесплатными регулярными шаттлами, которые пустят по городу с 5 по 8 июня с конечными остановками в центре «Экспофорум», аэропорте Пулково или на Московском вокзале.

  • Маршрут № 1 — «Гранд Отель Европа», «Гранд Отель Мойка 22», отели «Коринтия» и «Гельвеция».
  • Маршрут № 2 — отели «Резиденция Дашковой», Four Seasons Lion Palace, Wawelberg Hotel, «Петро Палас Отель» и отель «Ренартисс Исаакий».
  • Маршрут № 3 — «Лотте Отель», отели «Англетер», «Астория» и SO.
  • Маршрут № 4 — отель Indigo — Tchaikovskogo, Radisson Sonya Hotel, Grand Hotel Emerald, Crown Hotel и Cosmos Nevsky Hotel.
  • Маршрут № 5 — River Palace Hotel.
  • Маршрут № 6 — Cosmos Pulkovskaya Hotel, гостиница Airportcity Plaza.
  • Маршрут № 7 — «Domina Пулково Отель и Апартаменты».
  • Маршрут № 8 — Valo Hotel City, отель Valo Business, Mercure Hotel and Residences, отель Ramada Plaza by Wyndham.
  • Маршрут № 9 — отель «Амбассадор», Cort Inn Hotel & Conference Center, отели «Театральная площадь» и «Экспресс Садовая».
  • Маршрут № 10 — Tsar Palace Luxury Hotel & SPA.

Время курсирования
Интервал движения
07:00–12:00
20 минут
12:00–15:00
30 минут
15:00–21:00
20 минут

  • Маршрут № 11 — аэропорт Пулково, Центр аккредитации № 1.
  • Маршрут № 12 — Московский вокзал, Центр аккредитации № 1.

Время курсирования
Интервал движения
07:00–22:00
30 минут

  • Маршрут № 13 — Outlet Village Pulkovo.
  • Маршрут № 14 — удаленные парковки A2, А3, А4, А5, В, В1.

Время курсирования
Интервал движения
07:00–20:00
30 минут

Автор: Екатерина Нагель