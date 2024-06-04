Ограничения движения в связи с ПМЭФ в 2024 году: как не застрять в пробке

Перекрытие дорог, по информации Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, с до 8 июня для всех авто ожидается на Домодедовской, Стартовой и Внуковской улицах. Грузовикам с максимальной массой более трех с половиной тонн также запретят двигаться по Витебскому проспекту, Петербургскому и Пулковскому шоссе.