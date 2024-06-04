Ограничения движения в связи с ПМЭФ в 2024 году: как не застрять в пробке

До 9 июня в Санкт-Петербурге ожидаются ограничения движения в связи с ПМЭФ в 2024 году.
С 5 по 8 июня в Северной столице России пройдет XXVII Петербургский международный экономический форум. Место проведения — конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Читайте материал, чтобы узнать, какие до 9 июня ожидаются ограничения движения в связи с ПМЭФ в 2024 году и что еще стоит учесть водителям и пешеходам.
Где будет проходить ПМЭФ-2024
Санкт-Петербург в 2024 году в 27-й раз стал местом проведения Международного экономического форума. Гостей мероприятия встретит конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», который располагается в историческом районе Пулковское, по адресу Петербургское шоссе, д. 64/1.
Основные зоны перекрытия дорог на время ПМЭФ
Перекрытие дорог, по информации Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, с до 8 июня для всех авто ожидается на Домодедовской, Стартовой и Внуковской улицах. Грузовикам с максимальной массой более трех с половиной тонн также запретят двигаться по Витебскому проспекту, Петербургскому и Пулковскому шоссе.
Ограничение движения предвидится до 9 июня по Киевскому и Петербургскому шоссе, на Вознесенском проспекте, улицах Марата, Михайловской, 6-й Советской, Чайковского, Малой Морской и Гончарной, Малом проспекте Васильевского острова, набережных реки Мойки, Крюкова канала и в других местах.
Запрет на остановку транспорта распространится до 8 июня на улицы Домодедовскую, Внуковскую, Марата, Михайловскую, Малую Морскую, Малый проспект Васильевского острова, набережную реки Мойки, проспект Римского-Корсакова, Петербургское шоссе и другие места.
Не остались без внимания и электросамокаты. Запрет на движение на них с 5 по 8 июня распространится в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах.
График введения ограничений движения: где и когда перекроют дороги
Ограничение трафика до 23:59 мск 8 июня:
- улица Пилотов от Домодедовской улицы до Стартовой улицы;
- Стартовая улица от улицы Пилотов до Внуковской улицы;
- Домодедовская улица от улицы Пилотов до Внуковской улицы;
- Внуковская улица.
Ограничение движение до 23:59 мск 8 июня:
- дорога в аэропорт;
- Киевское шоссе на пересечении с Красносельским шоссе;
- Петербургское шоссе на пересечении с Витебским проспектом;
- Пулковское шоссе в районе съезда на Петербургское шоссе.
Прекращение движения до 23:59 мск 8 июня:
- Стартовая улица от Быковской улицы до Внуковской улицы.
Ограничение трафика до 23:59 8 июня:
- Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта;
- Вознесенский проспект от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы;
- улица Марата вдоль дома № 11;
- Михайловская улица вдоль дома № 1/7;
- набережная реки Мойки от дома № 24 до Певческого моста;
- 6-я Советская улица вдоль дома № 12;
- набережная реки Мойки от дома № 97 до № 99;
- улица Чайковского от дома № 15 по ней же до дома № 5/19 по Литейному проспекту;
- Стремянная улица вдоль дома № 8;
- четная сторона набережной реки Мойки вдоль дома № 2 по переулку Антоненко;
- переулок Антоненко вдоль дома № 2;
- Малая Морская улица вдоль дома № 14;
- Почтамтская улица вдоль дома № 4;
- Исаакиевская площадь вдоль дома № 1 по Вознесенскому проспекту;
- Вознесенский проспект вдоль дома № 6;
- Малая Морская улица вдоль домов 7−9 по Невскому проспекту;
- проспект Римского-Корсакова вдоль домов № 5−7;
- Никольский переулок вдоль дома № 62 по Садовой улице;
- набережная Крюкова канала вдоль дома № 62 по Садовой улице;
- Гончарная улица. вдоль дома № 4;
- Малый проспект Васильевского острова от набережной Макарова до 2−3-й линий Васильевского острова;
- Галерная улица вдоль дома № 15.
Прекращение движения до 23:59 мск 8 июня:
- Домодедовская улица от улицы Пилотов до Внуковской улицы;
- Внуковская улица от дома № 2 до Домодедовской улицы.
Запрет на движение на электросамокатах с 00:00 мск 5 июня до 00:00 мск 8 июня:
- Адмиралтейский район;
- Василеостровский район;
- Московский район;
- Петроградский район;
- Пушкинский район;
- Центральный район.
Ограничение трафика до 23:59 мск 9 июня:
- Вознесенский проспект от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы;
- улица Марата вдоль дома № 11;
- Михайловская улица вдоль дома № 1/7;
- набережная реки Мойки от дома № 24 до Певческого моста;
- 6-я Советская улица вдоль дома № 12;
- набережная реки Мойки от дома № 97 до дома № 99;
- улица Чайковского от дома № 15 по ней же до дома № 5/19 по Литейному проспекту;
- Стремянная улица вдоль дома № 8;
- четная сторона набережной реки Мойки вдоль дома № 2 по переулку Антоненко;
- переулок Антоненко вдоль дома № 2;
- Малая Морская улица вдоль дома № 14;
- Почтамтская улица вдоль дома № 4;
- Исаакиевская площадь вдоль дома № 1 по Вознесенскому проспекту;
- Вознесенский проспект вдоль дома № 6;
- Малая Морская улица вдоль домов № 7−9 по Невскому проспекту;
- проезд Римского-Корсакова вдоль домов № 5−7;
- Никольский переулок вдоль дома № 62 по Садовой улице;
- набережная Крюкова канала вдоль дома № 62 по Садовой улице;
- Гончарная улица вдоль дома № 4;
- Малый проспект Васильевского острова от набережной Макарова до 2−3-й линий Васильевского острова.;
- Галерная улица вдоль дома № 15.
Альтернативные маршруты для объезда перекрытых участков дорог
Прекращение и ограничение движения не равно отказаться от автомобиля до 9 июня. Альтернативных маршрутов немало — ищите удобный вариант с помощью навигаторов и следите за актуальной дорожной обстановкой в Сети.
Рекомендации для водителей и пешеходов
ПМЭФ-2024 не помешает обычной жизни петербуржцев и уютному отдыху гостей города. Но на всякий случай ознакомьтесь с рекомендациями ниже.
- Планируйте поездки ранним утром или поздним вечером.
- На важные встречи выезжайте заблаговременно, с учетом траты времени на городские заторы.
- При возникновении недопониманий насчет парковок звоните в круглосуточную справочную службу городского Комитета по транспорту — + 7 812 417 50 00.
При необходимости для передвижения пользуйтесь бесплатными регулярными шаттлами, которые пустят по городу с 5 по 8 июня с конечными остановками в центре «Экспофорум», аэропорте Пулково или на Московском вокзале.
- Маршрут № 1 — «Гранд Отель Европа», «Гранд Отель Мойка 22», отели «Коринтия» и «Гельвеция».
- Маршрут № 2 — отели «Резиденция Дашковой», Four Seasons Lion Palace, Wawelberg Hotel, «Петро Палас Отель» и отель «Ренартисс Исаакий».
- Маршрут № 3 — «Лотте Отель», отели «Англетер», «Астория» и SO.
- Маршрут № 4 — отель Indigo — Tchaikovskogo, Radisson Sonya Hotel, Grand Hotel Emerald, Crown Hotel и Cosmos Nevsky Hotel.
- Маршрут № 5 — River Palace Hotel.
- Маршрут № 6 — Cosmos Pulkovskaya Hotel, гостиница Airportcity Plaza.
- Маршрут № 7 — «Domina Пулково Отель и Апартаменты».
- Маршрут № 8 — Valo Hotel City, отель Valo Business, Mercure Hotel and Residences, отель Ramada Plaza by Wyndham.
- Маршрут № 9 — отель «Амбассадор», Cort Inn Hotel & Conference Center, отели «Театральная площадь» и «Экспресс Садовая».
- Маршрут № 10 — Tsar Palace Luxury Hotel & SPA.
|Время курсирования
|Интервал движения
|07:00–12:00
|20 минут
|12:00–15:00
|30 минут
|15:00–21:00
|20 минут
- Маршрут № 11 — аэропорт Пулково, Центр аккредитации № 1.
- Маршрут № 12 — Московский вокзал, Центр аккредитации № 1.
|Время курсирования
|Интервал движения
|07:00–22:00
|30 минут
- Маршрут № 13 — Outlet Village Pulkovo.
- Маршрут № 14 — удаленные парковки A2, А3, А4, А5, В, В1.
|Время курсирования
|Интервал движения
|07:00–20:00
|30 минут
Автор: Екатерина Нагель