В Ростове официально открыли три городских пляжа, еще один пока закрыт

В Ростове-на-Дону с 1 июня официально открыли три пляжа, еще один заработает только после повторной проверки воды. Об этом по итогам планерного совещания рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Два пляжа открыты на территории парка «Левобережный» и на Зеленом острове, также работает частный пляж «Каррера» в Советском районе. Вода в районе парка «Дружба» не соответствует нормам СанПиН. Мы проведем повторный анализ проб воды. При положительном заключении пляж откроется, — разъяснил Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер отметил, что все официальные места отдыха оборудованы средствами для оказания первой помощи, имеются лодки, спасательные круги и жилеты.
— На частном пляже усилены меры безопасности. На муниципальных территориях береговой зоны также будут следить за порядком, для контроля в вечернее и ночное заключили контракт с ЧОП, — отметил Алексей Логвиненко.
Добавим, также в Ростове-на-Дону составили список из 20 мест, где нельзя купаться. На диких пляжах были установлены запрещающие таблички, организовали патрулирование. Параллельно за ситуацией на реке Дон следят с помощью видеокамер.
Кроме того, ведется работа с детьми. Школьникам уже напомнили о правилах поведения на воде. В течение июня такие же лекции должны провести в 82 лагерях с дневным пребыванием при школах и в 3 ведомственных лагерях на Зеленом острове.