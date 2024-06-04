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В Ростовской области возникла угроза засухи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн — РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области из-за угрозы почвенной засухи, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

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По его словам, с первыми днями лета в Ростовскую область пришла жара. Не успели аграрии подсчитать убытки из-за майских заморозков, как возникла новая угроза — почвенная засуха, которая может повлечь гибель сельхозкультур.

«В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной воздействием почвенной засухи, во всех городах и районах Ростовской области вводим режим повышенной готовности с 12.00 4 июня. Подписал соответствующее распоряжение».

написал Голубев

Он поручил организовать ежедневный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве, произвести корректировку структуры посевных площадей в случае возможной гибели сельскохозяйственных культур.