Новые коммунальные машины отправят в пять муниципалитетов Калининградской области

— Во время проведения аварийных и плановых работ наблюдаются перебои с водоснабжением, поэтому важно обеспечивать жителей качественной услугой на этот период. Водовозки подключаются к системе. По факту, жители даже не чувствуют разницы, — сказал министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз. -