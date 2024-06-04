Новые коммунальные машины отправят в пять муниципалитетов Калининградской области

Новые автомобили для аварийных бригад областного «Водоканала» будут работать в Калининграде, Черняховске, Зеленоградске, Гурьевске и Светлогорске. О поступлении техники сообщает пресс-служба регионального правительства.
Автопарк предприятия пополнился ремонтными автомобилями и водовозками, которые так часто нужны. Закупленные машины — отечественного производства.
— Во время проведения аварийных и плановых работ наблюдаются перебои с водоснабжением, поэтому важно обеспечивать жителей качественной услугой на этот период. Водовозки подключаются к системе. По факту, жители даже не чувствуют разницы, — сказал министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз. -
Отмечается, что за последние 3 года автопарк «Водоканала» обновлен более чем на 90 единиц техники — это половина от общего количества машин предприятия. Покупка новой техники продолжится.