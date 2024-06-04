Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 5 июня

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 5 июня 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Чайковского, 58 — с 09.30 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Братьев Кашириных, 100-А, 102, 102-А, 102-В, 102-Д, 104, 104-А — с 08.00 до 18.00;
— Тепличная, 37−68; Братьев Кашириных, 54-Б; пер. Малый, 3−8; Нязепетровская, 2−20; Стартовая, 22−51; Сельскохозяйственная, 15, 20; Аргаяшская, 3−42; Ижевская, 11−43; Серафимовича, 39−51; Коммунальная, 29−53; Кислицина, 89; Партизанская, 32, 36; Парковая 15−24 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Молодогвардейцев, 8, 12 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Чайковского, 7, 9, 9-А — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Ереванская, 10 (подъезды 1−8) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Цимлянская, 12−36; Василевского, 65−69; Магнитогорская, 67−75; Туруханская, 24−30 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— шоссе Металлургов, 35-Б (подъезды 3, 4); Коммунистическая, 8; 60-летия Октября, 14; Комаровского, 11-А — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Ковшовой, 9; 8 Марта, 12 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Московская, 20−33; Троицкая, 18−39; Ломоносова, 27−38; Шаумяна, 25−38; Салтыкова, 31−48/2; Сосновская, 23−40/2; Профинтерна, 26, 26/2 — с 09.00 до 13.00;
— пер. Дачный, 22 — с 08.30 до 11.30;
— ч/с: Сиреневая, Весенняя — с 13.00 до 14.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— Трашутина, 41, 43; 1-я Эльтонская, 11 — с 08.30 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— Свободы (Шершни) 8, 8-А, 10, 12, 14; Труда, 56, 62, 64, 65 — с 09.00 до 17.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Вниманию водителей и пешеходов.
В среду, 5 июня, будут отключены светофоры на перекрестках:
— Комсомольского проспекта и улица Чайковского, Комсомольского проспекта и улицы Чайковского (малая) — с 8.00 до 18.00;
— Свердловского проспекта и улицы Автодорожная — с 9.00 до 10.00.
Будьте внимательны и осторожны!