Штормовое предупреждение на среду объявлено по всему Казахстану

«В Акмолинской области 5 июня на западе, севере, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
В Атырауской области 5 июня на севере, востоке ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15−20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара +35. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области ожидается сильная жара +38. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.
«В Мангистау с 5 по 7 июня ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности», — предупредили синоптики.
В Атырауской области в период
В Актюбинской области на западе, юге, юго-востоке в период днем
В Актюбинской области на западе, севере, востоке ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, востоке порывы 15−20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе временами ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный при грозе порывы 15−20 м/с.
В Жамбылской области в период днем
В Кызылординской области на большей части сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.
«В Кызылординской области в период днем
В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный на горных перевалах области 15−20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 5 июня сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.
В Туркестанской области в период днем
В Алматинской области в период днем
В области Жетысу в период днем
В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер северо-восточный днем порывы 17−22 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
В области Улытау 5 июня на юге сохраняется высокая пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области днем на юго-западе, западе, севере ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем 15−20, порывы 23−28 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем 15−20, порывы 23 м/с.
В Карагандинской области ночью и утром на востоке, в центре ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на севере, востоке области 15−20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидается гроза.
В Костанайской области ночью на западе, севере ожидается гроза, днем на большей части области гроза, на западе, востоке области град. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, севере области, днем на большей части области 15−20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный утром и днем порывы 15−20 м/с.
В Павлодарской области ночью на юге ожидается туман.
В Западно-Казахстанской области днем на западе, северо-востоке ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем при грозе порывы 15−20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35−36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 5 июня сохраняется высокая пожарная опасность.