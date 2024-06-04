Штормовое предупреждение на среду объявлено по всему Казахстану

«В Акмолинской области 5 июня на западе, севере, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15−20 м/с», — говорится в сообщении.