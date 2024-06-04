День молодежи отметят в четырех городах Нижегородской области

День молодежи отметят в Нижегородской области 29 июня. Об этом сообщает Росмолодежь.
Согласно информации, масштабные мероприятия пройдут сразу в четырех городах региона: Нижнем Новгороде, Выксе, Княгинине, Чкаловске. Основными темами праздника станут Год семьи, а также объединение как ключевой смысл.
В Нижнем Новгороде праздничные мероприятия пройдут на площади Минина. Всех гостей ждут интерактивные зоны, лекции, мастер-классы. Кроме того, молодые артисты смогут выступить на сцене в формате «открытого микрофона». Для участников проведут карьерные консультации, спортивные соревнования, волонтерские акции и другие мероприятия.
В Выксе праздничные мероприятия пройдут в Парке культуры и отдыха, на площади Металлургов и набережной Верхнего пруда, в Чкаловске — рядом с пристанью и на городском пляже «ТоЧКа», а в Княгинине на Центральной площади, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Молодёжный» и лесопарке «Студенческий луг».