День молодежи отметят в четырех городах Нижегородской области

В Выксе праздничные мероприятия пройдут в Парке культуры и отдыха, на площади Металлургов и набережной Верхнего пруда, в Чкаловске — рядом с пристанью и на городском пляже «ТоЧКа», а в Княгинине на Центральной площади, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Молодёжный» и лесопарке «Студенческий луг».