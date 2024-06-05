Омский министр образования рассказал, как получить целевое место в вузе

Министр образования Омской области Иван Кротт рассказал о новых правилах целевого обучения в вузах, колледжах и техникумах. Теперь целевое обучение стало более доступным, молодёжь сможет бесплатно получать востребованную профессию и гарантию рабочего места после обучения.
До 10 июня заказчики целевого обучения размещают предложения на платформе «Работа в России». А уже 10 июня потенциальные целевики могут искать интересные для себя предложения. Заявку в заинтересовавший вуз можно подать как в бумажном, так и в электронном виде через госуслуги. Договор на целевое обучение можно заключить и при приёме в вуз, и уже во время обучения.
На платформе «Работа в России» сейчас размещено 270 предложений омских работодателей, ещё порядка 100 — на модерации. Больше всего предложений — в сферах здравоохранения, образования и аграрном секторе.