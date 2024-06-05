Омский министр образования рассказал, как получить целевое место в вузе

До 10 июня заказчики целевого обучения размещают предложения на платформе «Работа в России». А уже 10 июня потенциальные целевики могут искать интересные для себя предложения. Заявку в заинтересовавший вуз можно подать как в бумажном, так и в электронном виде через госуслуги. Договор на целевое обучение можно заключить и при приёме в вуз, и уже во время обучения.