Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай
Президент Владимир Путин провел встречу с вице-спикером Совета федерации Андреем Турчаком. Он предложил ему возглавить Республику Алтай вместо подавшего в отставку Олега Хорохордина.
Лавров назвал США полицейским государством
Отказ Соединенных Штатов пустить бывшего американского разведчика и экс-инспектора ООН Скотта Риттера на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в очередной раз доказывает, что они стали полицейским государством.
Китай предложил готовиться к «настоящей конференции» по Украине
Международное сообщество ускорит подготовку к эффективной мирной конференции по Украине, если поддержит предложение Китая и Бразилии по урегулированию конфликта.
МИД РФ призвал россиян устранить разночтения имен в документах
Консульский департамент рекомендует гражданам тщательно проверять корректность указания имени в паспорте.
Суд признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского
Олег Эйдельштейн родился 13 декабря 1986 года. Его отцом является Жириновский, а матерью — Жанна Газдарова.