Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 4 июня 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 4 июня 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 4 июня — в проекте Новости Mail.ru.

Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай

Президент Владимир Путин провел встречу с вице-спикером Совета федерации Андреем Турчаком. Он предложил ему возглавить Республику Алтай вместо подавшего в отставку Олега Хорохордина.

Лавров назвал США полицейским государством

Отказ Соединенных Штатов пустить бывшего американского разведчика и экс-инспектора ООН Скотта Риттера на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в очередной раз доказывает, что они стали полицейским государством.

Китай предложил готовиться к «настоящей конференции» по Украине

Международное сообщество ускорит подготовку к эффективной мирной конференции по Украине, если поддержит предложение Китая и Бразилии по урегулированию конфликта.

МИД РФ призвал россиян устранить разночтения имен в документах

Консульский департамент рекомендует гражданам тщательно проверять корректность указания имени в паспорте.

Суд признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского

Олег Эйдельштейн родился 13 декабря 1986 года. Его отцом является Жириновский, а матерью — Жанна Газдарова.