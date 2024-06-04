Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мирзо-Улугбекском районе хотят снести спортивную площадку, построенную местным жителем на собственные деньги

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Хокимият Мирзо-Улугбекского района приказал снести детскую площадку в махалле «Турон», построенную спортсменом на собственные деньги. По утверждению местных властей, площадка является незаконной постройкой, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Жители махалли выступили против того, чтобы площадку сносили. Ее на выигранные на соревновании средства построил спортсмен по воркауту. С их слов, хокимият объявил, что строительство площадки — это самозахват земли.

«Для хокимията является нормальным разруха вокруг. Сегодня много видео сняли, что является для них нормальными вещами. Это разруха, выкорчевывание, бетон и железки торчащие. Вот это для них считается благоустройство», — отметил один из жителей махалли.

По мнению блогера и активиста Ислама Капарзо, который опубликовал обращение граждан, это — яркий пример того, как убить гражданскую инициативу делать что-то хорошее для общества.

«Если люди хотят строить такие площадки сами, поскольку уже не ждут, что кто-то что-то для них сделает, и это потом снесут, то кто в следующий раз захочет что-то делать? Они же убивают инициативу», — отметил он.

В хокимияте пока официально ситуацию не прокомментировали.