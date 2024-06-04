В Мирзо-Улугбекском районе хотят снести спортивную площадку, построенную местным жителем на собственные деньги

Жители махалли выступили против того, чтобы площадку сносили. Ее на выигранные на соревновании средства построил спортсмен по воркауту. С их слов, хокимият объявил, что строительство площадки — это самозахват земли.
«Для хокимията является нормальным разруха вокруг. Сегодня много видео сняли, что является для них нормальными вещами. Это разруха, выкорчевывание, бетон и железки торчащие. Вот это для них считается благоустройство», — отметил один из жителей махалли.
По мнению блогера и активиста Ислама Капарзо, который опубликовал обращение граждан, это — яркий пример того, как убить гражданскую инициативу делать что-то хорошее для общества.
«Если люди хотят строить такие площадки сами, поскольку уже не ждут, что кто-то что-то для них сделает, и это потом снесут, то кто в следующий раз захочет что-то делать? Они же убивают инициативу», — отметил он.
В хокимияте пока официально ситуацию не прокомментировали.