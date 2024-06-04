В главном ресторане ПМЭФ выросли цены и появился вегетарианский сет

Сейчас участникам и гостям форума предложен выбор из четырех сетов за 4 900 рублей, среди которых есть вегетарианский. Среди блюд — руккола с телятиной под соусом из тунца, уха из форели и сига с маслом из горного тархуна, каре ягненка, салат с моцареллой и стейк из баклажана с артишоками.