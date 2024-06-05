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В Перми до конца недели сохранится тепло с температурой воздуха около +25 градусов

Во второй половине недели увеличится облачность и пройдут дожди.

Сейчас в Вашингтоне: +24° 4 м/с 78% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

Вот таким и должно быть лето — теплым и влажным, чем не тропики! В первых числах недели, с 3 июня, в Пермском крае было жарко, столбик термометра поднимался выше +30 градусов. Уже с 5 июня жара будет ослабевать, но тепло из Прикамья не уйдет.

В период с 5 по 7 июня портал «Метеоролог и я» прогнозирует влияние циклона на погоду в Пермском крае — существенно увеличится облачность и количество дождей, пройдут грозы с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду.

Температура ночью сохранится в пределах +12…+17 градусов, днем не выше +26 градусов.

В последующие сутки, 8 и 9 июня, активность циклонов останется высокой, погоды ожидаются без существенных изменений.

МЧС предупреждает жителей края о ливне с градом и сильном ветре 5 июня. В Пермском крае на ближайшие сутки прогнозируют неблагоприятные погодные условия.