В Перми до конца недели сохранится тепло с температурой воздуха около +25 градусов

Вот таким и должно быть лето — теплым и влажным, чем не тропики! В первых числах недели, с 3 июня, в Пермском крае было жарко, столбик термометра поднимался выше +30 градусов. Уже с 5 июня жара будет ослабевать, но тепло из Прикамья не уйдет.