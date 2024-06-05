«Авангард» перечислил на помощь пострадавшим от паводка миллион рублей

Компания FONBET направила в Российский Красный Крест, который помогает пострадавшим от паводка в Омской области, 4 808 350 рублей. Эта сумма выбрана неслучайно. За прошлый сезон домашние матчи «Авангарда» посетили 480 835 человек, эту цифру и умножили на десять. Сергей Анохин, генеральный директор FONBET, отмечает, что компания является давним партнёром омского клуба не только в спортивных инициативах, но и в социальных. В ситуации с паводком компания не осталась в стороне.
Также миллион рублей на помощь жителям области перечислил омский клуб «Авангард».
«У “Авангарда” огромное число болельщиков в Омском регионе, мы знаем множество историй, когда люди ездят на матчи из дальних районов области, чтобы поддержать команду на “G-Drive Арене”. А ещё вместе с нашими болельщиками мы, патриоты омской земли, вместе с нашим партнёром, компанией Fonbet, не могли остаться в стороне, когда потребовалась помощь», — подчеркнул Герман Чистяков, генеральный директор ХК «Авангард».