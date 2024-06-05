Пермский зоопарк начала обживать пара больших рыжих кенгуру Рон и Джинни

Весна в Пермском зоопарке выдалась плодовитой. В это время года здесь традиционно происходит настоящий бэби-бум. Сотрудники зоопарка суеверны и не всегда торопятся показать своих маленьких подопечных, но некоторые из них уже подросли и окрепли.