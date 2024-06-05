Пермский зоопарк начала обживать пара больших рыжих кенгуру Рон и Джинни

Пермский зоопарк месяц назад стал обладателем больших рыжих кенгуру. До этого их можно было увидеть только в Нижегородском и Крымском зоопарках. Пару кенгуру Рона и Джинни после карантина 4 июня перевели в открытый вольер.
В Пермском зоопарке пояснили, исполинские рыжие кенгуру считаются крупнейшим из видов этих животных и самым большим сумчатым. Длина тела взрослых самцов достигает 1,5 метров, вес — 85 кг. Хвост у этого вида кенгуру достигает 90−100 см.
Кенгуру очень осторожные животные, им предстоит пройти длительный период адаптации к открытому вольеру, звукам, запахам и посетителям. В зоопарке просят не шуметь рядом с Роном и Джинни, не пугать их резкими движениями и громкими звуками.
Весна в Пермском зоопарке выдалась плодовитой. В это время года здесь традиционно происходит настоящий бэби-бум. Сотрудники зоопарка суеверны и не всегда торопятся показать своих маленьких подопечных, но некоторые из них уже подросли и окрепли.