«И глаза чешутся, и в рот попадает»: Казань окутана тополиным пухом

В Казани наступил пик цветения тополей, и улицы города покрылись белым пушистым покровом, который принес большие неудобства аллергикам. Воздух наполнен микрочастицами пыльцы и другими аллергенами, собираемыми тополиным пухом, что вызывает у жителей города зуд, чихание и слезотечение.
«Тополиный пух всегда аллергичен: и глаза чешутся, и в рот попадает», — рассказывает Люция Валеева, жительница Казани.
Тополиный пух не является аллергеном сам по себе, но он служит носителем для других аллергенов, которые и вызывают неприятные симптомы, поясняют медики.
Медицинские специалисты предупреждают о рисках необращения к врачу при первых признаках аллергии.
«Если не лечить заболевание аллергического характера, то есть риск развития бронхиальной астмы», — поясняет Гузель Закирова, заведующая отделением КДО «Городской центр аллергологии и иммунологии».
Врачи рекомендуют местным жителям использовать защитные маски, очки и регулярно промывать нос для предотвращения аллергических реакций. Ожидается, что самый острый период цветения продлится до середины июня, и в этот период медицинские учреждения будут работать в усиленном режиме для оказания помощи аллергикам.
Ранее мы сообщали, что аллерголог-иммунолог рассказала, как бороться с сезонной аллергией. Для многих пробуждение природы выливается в слезы, заложенность носа и отек.