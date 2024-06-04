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«И глаза чешутся, и в рот попадает»: Казань окутана тополиным пухом

Начался сезон тополиной метели, вызывающий массовые аллергические реакции среди жителей города.

Источник: Татарстан 24

В Казани наступил пик цветения тополей, и улицы города покрылись белым пушистым покровом, который принес большие неудобства аллергикам. Воздух наполнен микрочастицами пыльцы и другими аллергенами, собираемыми тополиным пухом, что вызывает у жителей города зуд, чихание и слезотечение.

«Тополиный пух всегда аллергичен: и глаза чешутся, и в рот попадает», — рассказывает Люция Валеева, жительница Казани.

Тополиный пух не является аллергеном сам по себе, но он служит носителем для других аллергенов, которые и вызывают неприятные симптомы, поясняют медики.

Медицинские специалисты предупреждают о рисках необращения к врачу при первых признаках аллергии.

«Если не лечить заболевание аллергического характера, то есть риск развития бронхиальной астмы», — поясняет Гузель Закирова, заведующая отделением КДО «Городской центр аллергологии и иммунологии».

Врачи рекомендуют местным жителям использовать защитные маски, очки и регулярно промывать нос для предотвращения аллергических реакций. Ожидается, что самый острый период цветения продлится до середины июня, и в этот период медицинские учреждения будут работать в усиленном режиме для оказания помощи аллергикам.

Ранее мы сообщали, что аллерголог-иммунолог рассказала, как бороться с сезонной аллергией. Для многих пробуждение природы выливается в слезы, заложенность носа и отек.

здоровье