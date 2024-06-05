В Ростове 5 июня ожидается жара до 36 градусов

По данным ростовского гидрометцентра, в донской столице в среду, 5 июня, ожидается очень жаркая погода. Осадков не будет, температура воздуха днём нагреется до 36, а ночью опустится до 18. Ветер усилится до 1 м/с.
В регионе ожидается переменная облачность, местами — кратковременный дождь с грозой. Ветер усилится до 5−10 м/с, местами порывы до 12−14 м/с. Температура воздуха днём составит 31… 36, местами — до 38. Ночью температура опустится до 17… 23, местами до 13.
Кроме того, чрезвычайная пожароопасность (5 класс) ожидается местами в северо-западных, северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных районах и Приазовье. Также местами в северо-западных, южных районах и Приазовье ожидается высокая пожароопасность (4 класс).