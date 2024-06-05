Абитуриентам Кубани рассказали о новых правилах поступления по целевым договорам

Также будущий работодатель теперь обязан материально поддерживать своего студента-целевика. Взамен, тот обязуется отработать от трех до пяти лет в компании, направившей его на учебу. Но подать абитуриент заявление по целевой квоте может только в один вуз и на одну специальность.