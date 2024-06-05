Абитуриентам Кубани рассказали о новых правилах поступления по целевым договорам

Кубанским абитуриентам рассказали о новых правилах поступления и обучения по целевым договорам. Раньше ребятам приходилось самостоятельно искать предприятие, которые бы согласилось оплачивать обучение студента. Теперь все такие организации представлены на портале «Работа России».
«Система образования трансформируется под экономические и кадровые задачи страны. С 1 мая правила поступления и обучения по целевым договорам изменились. Обсудили с коллегами реализацию нового механизма в нашем крае. В регионе работает 136 колледжей и 51 вуз. Каждый ведет прием по целевому направлению. Поэтому для нас важны федеральные нововведения, которые сделают процедуру поступления более прозрачной и эффективной», — рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Также будущий работодатель теперь обязан материально поддерживать своего студента-целевика. Взамен, тот обязуется отработать от трех до пяти лет в компании, направившей его на учебу. Но подать абитуриент заявление по целевой квоте может только в один вуз и на одну специальность.