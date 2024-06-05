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В Волгограде исправляют кондиционеры, выключающиеся в троллейбусах

Волгоградцы в соцсетях сообщили, что в некоторых троллейбусах стала отключаться система кондиционирования.

В мэрии «Волгоградской правде.ру» сообщили: в процессе эксплуатации подвижного состава выяснилось, что система энергобезопасности расценивает проезд участков контактной сети на пересечении некоторых линий как скачок напряжения. В этой связи происходит автоматическое отключение питания всего дополнительного оборудования, в том числе и кондиционеров.

Аналогичная реакция системы наблюдается также на пересечении трамвайных и троллейбусных линий. При этом перезапуск систем осуществляется в условиях депо.

Производителя электротранспорта уже уведомили о проблемах. Сейчас специалисты завода прибыли в Волгоград для исправления алгоритмов работы энергосистем подвижного состава.