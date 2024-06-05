Кононенко стал первым в истории, кто провел в космосе тысячу суток

«Сегодня в 00:00:20 по московскому времени космонавт Госкорпорации “Роскосмос” Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов», — говорится в сообщении.
Кононенко отправился в пятый космический полет 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24» вместе с другим российским космонавтом Николаем Чубом и американкой Лорал О’Хара. О’Хара вернулась на этом же корабле 6 апреля с российским космонавтом Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской.
Кононенко и Чуб возвратятся на Землю 23 сентября вместе с американкой Трейси Дайсон, которая прилетела с Новицким и Василевской на «Союзе МС-25». По завершении пятой миссии на МКС суммарный налет Кононенко составит 1110 суток.
Предыдущий мировой рекорд (более 878 суток), принадлежавший российскому космонавту Геннадию Падалке, Кононенко побил 4 февраля.
Первый космический полёт Кононенко совершил в 2008 году, второй — в 2011—2012 годах, а третий и четвёртый — в 2015-м и 2018−2019 годах. Он возглавляет российский отряд космонавтов с 2016 года.