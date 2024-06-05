Вашингтон
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Леонтия 5 июня, который называют Левон Огуречник

Что можно и нельзя делать в день Леонтия 5 июня на Левона Огуречника.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 5 июня вспоминает святого Леонтия. В народе отмечают день Левона Огуречника. Название возникло из-за сезонных работ, которыми было принято заниматься 5 июня.

Что нельзя делать 5 июня

Запрещено ссориться и провоцировать конфликты с родными и близкими людьми. Не рекомендуется наблюдать за тем, как работает другой человек. Это может привести к финансовым трудностям. Нельзя заниматься ремонтом, так как можно получить травму. Не подходит день и для того, чтобы отдавать обувь в ремонт.

Что можно делать 5 июня

По традиции, 5 июня было принято заниматься сезонными работами. Так, высаживали огурцы в парники и грядки. Кроме того, в день Левона Огуречника всегда варили яйца вкрутую, чтобы было больше сил для посевной.

Согласно приметам, цветение боярышника говорит про суровую зиму. В том случае, если сильно пахнет трава, то это предвещает дождь. На снежную зиму с метелями указывает жаркая погода 5 июня.