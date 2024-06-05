Что можно и нельзя делать в день Леонтия 5 июня, который называют Левон Огуречник

Запрещено ссориться и провоцировать конфликты с родными и близкими людьми. Не рекомендуется наблюдать за тем, как работает другой человек. Это может привести к финансовым трудностям. Нельзя заниматься ремонтом, так как можно получить травму. Не подходит день и для того, чтобы отдавать обувь в ремонт.