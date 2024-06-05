Штрафы подняли на совесть

В Москве и Петербурге водители станут платить в несколько раз больше за неоплаченный проезд. Москва станет первым регионом, который в рамках недавно полученных полномочий резко поднимет штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам. Мосгордума сегодня рассмотрит закон, повышающий максимальную санкцию для нарушителей с 5 до 15 тыс. руб. Еще выше — до 30 тыс. руб. — планируют увеличить штрафы власти Санкт-Петербурга. Новые нормы вводятся с связи с изменением федерального законодательства с 1 сентября: существующие штрафы по платным трассам (1,5−5 тыс. руб.) останутся только на федеральных дорогах, а на региональных вводится собственная система наказаний нарушителей. При этом ранее в Минтрансе обещали, что вводимые субъектами санкции не превысят действующие в рамках федерального КоАП.