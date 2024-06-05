Штрафы подняли на совесть

Комиссия Мосгордумы по ЖКХ вчера рекомендовала принять в первом чтении поправки к столичному КоАП, вводящие новую линейку штрафов за неоплаченный проезд по региональным платным дорогам — Московскому скоростному диаметру (МСД) и проспекту Багратиона.
Санкции составят 3−10 тыс. руб. для владельцев легковых авто и 5−15 тыс. руб. для владельцев грузовиков и автобусов (для физических и юридических лиц соответственно).
Штрафные постановления будет выносить Московская административная дорожная инспекция через пять дней после неоплаченного проезда, но не чаще, чем раз в сутки в отношении одного пользователя (даже если проездов по факту было больше). При оплате долга в течение 20 дней после получения штрафа постановление отменят. Закон будет рассмотрен сегодня на пленарном заседании Мосгордумы.
На всех платных магистралях в России, напомним, действует единый штраф: 1,5 тыс. руб. для легковых авто и 5 тыс. руб. для грузовиков и автобусов (ст. 12.21.4 КоАП). Администрирует нарушения Ространснадзор, а сборы от штрафов поступают в бюджет РФ. Норма вводилась для федеральных трасс с безбарьерной системой оплаты проезда (ЦКАД, М-12). В связи с появлением региональных «платников» в 2023 году правительство предложило разделить санкции на федеральные и субъектовые, распределяя сборы между бюджетами. Закон, передающий полномочия регионам, был принят в 2023 году, но вступает в силу 1 сентября 2024 года. Москва стала первым регионом, который реализует эти полномочия.
Начальник правового управления дептранса Москвы Олег Зайцев, выступая вчера в Мосгордуме, напомнил, что по МСД проезд оплачивают только транзитные авто (цена — 950 ₽), но нарушителю сейчас выгоднее заплатить штраф (750 ₽ со скидкой), эту «абсурдную ситуацию» нужно исправлять.
Уведомления о долге будут приходить по всем возможным каналам, включая приложение «Московский паркинг» и портал госуслуг, отметил начальник управления Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов. Зампред Мосгордумы Степан Орлов попросил столичные власти все-таки усилить информирование. 75−80% проездов по МСД и проспекту Багратиона оплачивается в первые сутки, заметил советник руководства МАДИ Анатолий Сорокин, поэтому большого количества штрафов ожидать не стоит.
Московская область также планирует принять собственный закон. В областном минтрансе «Ъ» рассказали, что уже готовят поправки к региональному КоАП, штрафы составят 1,5−5 тыс. руб., то есть по факту останутся такими же, как и сейчас. Санкции будут применяться в отношении нарушителей на строящихся дорогах: Мытищинской хорде (северный дублер МКАД между Дмитровским и Ярославским шоссе; открытие в конце 2024 года) и Южно-Лыткаринской автодороге (юго-восточный дублер МКАД; открытие в 2025 году).
В Санкт-Петербурге коррективы тоже готовят, рассказал «Ъ» глава постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры заксобрания региона Алексей Цивилев: поправки к городскому КоАП подготовлены и будут рассмотрены после согласования с губернатором. Размер штрафов составит 3 тыс. руб. для физлиц и 30 тыс. руб. для юрлиц, администрированием будет заниматься городской комитет по транспорту (или его структуры). Штрафы будут применять при неоплаченном проезде по Западному скоростному диаметру, который имеет статус частной платной дороги.
В регионах, заметим, есть еще ряд платных дорог — например, недавно открытый выезд из Уфы, или платный обход Хабаровска. Но на большинстве таких объектов автомобили проезжают через шлагбаумы.
«Для Хабаровского края сама тема вносимых изменений малоактуальна, случаи неоплаченного проезда фиксируются крайне редко, — подтвердили “Ъ” в группе ВИС (концессионер проекта).— На Мытищинской хорде в Подмосковье мы внесли изменения в первоначальный проект и заменили барьерную систему взимания платы на принцип “Свободный поток”. В этой связи административная ответственность за неоплаченный проезд является важным инструментом по обеспечению получения выручки. Передача региональным властям полномочий по администрированию способна сделать этот инструмент более эффективным».