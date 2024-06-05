Ловить за руку будут? Новый запрет для туристов вводят на легендарном пляже

Жители и особенно гости региона очень полюбили оригинальную особенность пляжа бухты — отшлифованное временем и морем разноцветное стекло. Туристы настолько впечатлены красотой зоны отдыха, что увозят с собой разноцветные стеклышки с берегов бухты. В то же время приморские туроператоры, которые везут туристов на пляж бухты, всегда предупреждают не брать с собой разноцветные стекла.