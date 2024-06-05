Ловить за руку будут? Новый запрет для туристов вводят на легендарном пляже

В Приморье на пляже бухты Стеклянной установят специальные таблички, запрещающие вывозить разноцветные стекла. Подобное решение является необходимой мерой, чтобы сохранить уникальность зоны отдыха, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Жители и особенно гости региона очень полюбили оригинальную особенность пляжа бухты — отшлифованное временем и морем разноцветное стекло. Туристы настолько впечатлены красотой зоны отдыха, что увозят с собой разноцветные стеклышки с берегов бухты. В то же время приморские туроператоры, которые везут туристов на пляж бухты, всегда предупреждают не брать с собой разноцветные стекла.
«Мы регулярно проводим работу с туристическими компаниями. Представители туроператоров обязательно напоминают гостям пляжа об этих ограничениях», — рассказал руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.
Администрация Владивостока напомнила о запрете на вывоз разноцветного стекла с пляжа и призвала людей проявить гражданскую позицию.
«Во всем мире таких пляжа два: в Калифорнии и у нас в Приморском крае. Если забирать стеклышки с собой, то уже через 10−15 лет он превратится в обычный пляж», — уточнил начальник отдела экологической безопасности администрации Владивостока Сергей Козлов.
Приморские ученые, в свою очередь, уже давно заявляют о возможном исчезновении «стекляшек»: со временем под воздействием морской воды разноцветные стекла сотрутся до состояния песка.