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Блогер-миллионник из Новосибирска помогла бабушке продать самодельные куклы

Пожилая женщина шьет игрушки, чтобы тренировать руки и мозги.

Источник: Freepik

Популярный блогер-миллионник из Новосибирска Марина Трубицына помогла 89-летней пенсионерке Таисии Ивановне продать все самодельные куклы.

Она приобрела игрушку и намерена разыграть их среди своих подписчиков. Марина уверена, что куклы принесут удачу их обладателям.

Блогер увидела бабушку возле супермаркета в Краснообске. Женщина сидела рядом со своими игрушками. Когда на улице к вечеру похолодало, пенсионерка оставалась на месте. Тогда Марина решила подойти к ней.

Оказалось, что Таисии Ивановне скоро исполнится 90 лет. Она не нуждается, делает игрушки сама на машине, чтобы тренировать руки и мозги. Марина купила у пенсионерки четыре куклы, чтобы поддержать ее творчество.