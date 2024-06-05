Блогер-миллионник из Новосибирска помогла бабушке продать самодельные куклы

Популярный блогер-миллионник из Новосибирска Марина Трубицына помогла 89-летней пенсионерке Таисии Ивановне продать все самодельные куклы.
Она приобрела игрушку и намерена разыграть их среди своих подписчиков. Марина уверена, что куклы принесут удачу их обладателям.
Блогер увидела бабушку возле супермаркета в Краснообске. Женщина сидела рядом со своими игрушками. Когда на улице к вечеру похолодало, пенсионерка оставалась на месте. Тогда Марина решила подойти к ней.
Оказалось, что Таисии Ивановне скоро исполнится 90 лет. Она не нуждается, делает игрушки сама на машине, чтобы тренировать руки и мозги. Марина купила у пенсионерки четыре куклы, чтобы поддержать ее творчество.