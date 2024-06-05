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До 25 градусов тепла ожидается в Приморье 5 июня

Во Владивостоке утром туман и слабый ветер.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 66% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: PrimaMedia.ru

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, преимущественно без осадков, утром местами туман, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае ветер южный слабый, со второй половины дня умеренный, местами до сильного. Температура воздуха +8…+25°C.

Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер юго-восточный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +11…+13°С.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый, со второй половины дня южный умеренный. Температура воздуха +16…+18°C.

В Находке облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +15…+17°C.

Температура воды в Амурском заливе +13°C, в заливе Находка +11°C, в заливе Посьета +15°C.