До 25 градусов тепла ожидается в Приморье 5 июня

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, преимущественно без осадков, утром местами туман, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае ветер южный слабый, со второй половины дня умеренный, местами до сильного. Температура воздуха +8…+25°C.