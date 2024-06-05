Часть Владивостока осталась без холодной воды — адреса

Массовые отключения холодной воды стартовали минувшей ночью среды, 5 июня, во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. В Примводоканале озвучили подробности.
Так, по данным ведомства, специалисты отключили воду еще в 00.00. По предварительной информации, водоснабжение возобновится в 23.45. К этому часу вода уже отсутствует в домах по следующим улицам:
Абрекская 4−28,5,17,25; Владикавказская 10,14; Воропаева 3,6,9,10а, 10б, 10/16,11а, 12А.12б, 12 В, 13; Горийская 1,2,3,5,6,6а, 6б, 13; Горная 3,8,9,10,11,15,17,19; Громова 2,4,6,14; Зейская14; Ивановская 3−7а, 15,17,19,28; К. Либкнехта, Карская 10; Карякинская 1,16а, 19,33; Ковальчука; Куйбышева 1,3,3а, 6,7,14,14а, 16; Луговая 1,18,21а, 22,22/26,25,28−34,35,37,39;
Матросская 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я; Махалина; Мехлиса; Мира; Муравьева-Амурского 5,7/9,11/13,15/17,16,18,22,22а, 24; Невельского 4а; Новоивановская 10,10а;12; Приходько
Ракетная 1,2,2а, 8,9,9/3,10,11а, 12,13,14,15,16,19,23; Светланская 108−152, 157−207; Спиридонова 25,29,33,37; Спортивная 1−11; 2−4в;8,10,12; Стрелковая; Стрелковый пер-к;
Трамвайная 12−16а, 38б; 1-я Флотская 32,39,39а, 50,56; Шепеткова 8,8а, 8 В, 14,16,18,19−35,30,34,36/38,38,42,44;
Экипажная 8ст1,8/2,8/3,8ст4,8ст5.
Причина отключений — проведение плановых ремонтных работ на участке.