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Потепление, местами дожди: какая погода будет в Хабаровском крае 5 июня

Осадки пройдут в основном на северных территориях.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 66% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Аргументы и факты

В среду, 5 июня, в южных районах Хабаровского края ожидается потепление и преимущественно сухая погода. На севере тем временем похолодает и пройдут кратковременные дожди. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +22…+24 градуса, к ночи похолодает до +10…+12 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +22…+24 градуса, к ночи похолодает до +7…+9 градусов. Без существенных осадков. Ветер восточный, 6−11 м/с.

В Вяземском днём +21..+23 градуса. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

В Советской Гавани днём +13…+15 градусов, к ночи похолодает до +4…+6 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +12…+14 градусов, к ночи похолодает до +3… +5 градусов. Дождь. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с.

В Охотске днём +4…+6 градусов. Сильный дождь. Ветер юго-восточный, 9−14 м/с.