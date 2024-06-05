Потепление, местами дожди: какая погода будет в Хабаровском крае 5 июня

В среду, 5 июня, в южных районах Хабаровского края ожидается потепление и преимущественно сухая погода. На севере тем временем похолодает и пройдут кратковременные дожди. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +22…+24 градуса, к ночи похолодает до +10…+12 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +22…+24 градуса, к ночи похолодает до +7…+9 градусов. Без существенных осадков. Ветер восточный, 6−11 м/с.
В Вяземском днём +21..+23 градуса. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +12…+14 градусов, к ночи похолодает до +3… +5 градусов. Дождь. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с.
В Охотске днём +4…+6 градусов. Сильный дождь. Ветер юго-восточный, 9−14 м/с.