Погода в Иркутске 5 июня 2024 обещает дождь и ветер до 13 м/с

Погода в Иркутске 5 июня 2024 вновь не радует теплом. Синоптики обещают кратковременные дожди днем и сильные ночью. Осадки будет сопровождать порывистый северо-западный ветер до 13 м/с. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 5 июня
— Днем в областном центре ожидается переменная облачность, осадки. Температура воздуха ночью +8…+10. К обеду столбик термометра поднимется до +17…+19, — поделились в метеобюро.
Погода в Иркутске 5 июня 2024 будет неблагоприятной для прогулок. А по области синоптики прогнозируют грозы, ливни и местами сильные дожди. Ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с с порывами до 15−20 м/с.
В регионе 5 июня столбик термометра днем поднимется до +15…+20. В северо-восточных районах до +28. Также по области сохраняется высокая пожароопасность лесов и действует особый противопожарный режим, которые запрещает любое посещение лесных массивов и разведение огня.