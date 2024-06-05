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Погода в Иркутске 5 июня 2024 обещает дождь и ветер до 13 м/с

Дождь и ветер до 13 м/с придут в Иркутск 5 июня.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 66% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 5 июня 2024 вновь не радует теплом. Синоптики обещают кратковременные дожди днем и сильные ночью. Осадки будет сопровождать порывистый северо-западный ветер до 13 м/с. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 5 июня

— Днем в областном центре ожидается переменная облачность, осадки. Температура воздуха ночью +8…+10. К обеду столбик термометра поднимется до +17…+19, — поделились в метеобюро.

Погода в Иркутске 5 июня 2024 будет неблагоприятной для прогулок. А по области синоптики прогнозируют грозы, ливни и местами сильные дожди. Ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с с порывами до 15−20 м/с.

В регионе 5 июня столбик термометра днем поднимется до +15…+20. В северо-восточных районах до +28. Также по области сохраняется высокая пожароопасность лесов и действует особый противопожарный режим, которые запрещает любое посещение лесных массивов и разведение огня.