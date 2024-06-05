Курьерская доставка еды в Хабаровске: взгляд изнутри

— Вообще у меня есть обычная работа, я работаю на ТЭЦ, но сейчас в отпуске, а жизненные обстоятельства сложились так, что нужны деньги. Я работаю по 5 часов после обеда, выполняю более 10 заказов, и выходит примерно 2000 рублей в день. Если работать без выходных, то можно неплохо подзаработать, — рассказывает Артём. По его словам, какие-то нестандартные ситуации во время доставки случаются крайне редко. Однако если курьер вдруг окажется в опасности, скажем, попался неадекватный, агрессивный клиент, то в приложении есть кнопка SOS. Нажал на неё — и система автоматически передаёт данные о том, откуда поступил сигнал. Туда приедет полиция. — Чаще бывает другое. Приносишь заказ по адресу, а человек заявляет, что ничего не просил, и отказывается забирать. Видимо, кто-то из его родственников или друзей обратился в сервис доставки, но забыл предупредить человека. Такое было несколько раз: нет — и всё, не буду брать. А заказ-то уже оплачен через интернет-приложение. Приходится заказ утилизировать. То есть съедать, — смеётся Артём. Ещё он рассказал, что когда выходишь на работу, а в сервисе ты числишься «на трассе», то нельзя просто так отдыхать и ничего не делать. Дают какое-то плановое время на перекус, но это буквально 10 минут.