Курьерская доставка еды в Хабаровске: взгляд изнутри

В Хабаровске всё чаще можно видеть людей с яркими рюкзаками-коробами — это курьеры по доставке продуктов. Их уже так много, что очевидно — этот сервис нужен не только потребителю, но и выгоден тем, кто доставляет заказы из кафе и ресторанов к дверям клиента. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» попробовал, каково это — работать курьером по доставке еды.
Приём на работу
Процесс трудоустройства очень простой — через Интернет заполняем анкету, скачиваем специальное приложение для телефона, в котором будут обрабатываться заказы и где системе будет известно место геолокации. Далее нужно пройти в один из нескольких центров выдачи термосумок-рюкзаков, заключить договор материальной ответственности за полученный инвентарь. Любой курьер сразу регистрируется как самозанятый, это нужно для уплаты налогов. Всё, можно приступать.
Чтобы отрабатывать как можно больше заказов, есть небольшие хитрости. Например, можно пользоваться велосипедом, самокатом или мопедом, но затраты на них компенсировать не будут, курьер просто ускоряет свою работу за свой же счёт. Впрочем, если заказ действительно объёмный, то система предоставит такси.
Почему же доставка еды на дом в Хабаровске становится всё популярнее? Оказывается, при заказе еды на определённую сумму покупатель ничего дополнительно не оплачивает. Услуги курьера возмещает предприятие общепита. Но тут у разных ресторанов разные требования к минимальной сумме заказа — где-то от 700 рублей, где-то — от 1000. Еда с доставкой оплачивается на сайте сервиса, курьер с деньгами заказчика никакого дела не имеет.
Первый блин комом
Выбор первой локации пал на «Броско Молл». Вводим в систему на телефоне данные, что мы свободны и готовы начать работать. Проходит меньше минуты — и поступает заказ на доставку гамбургеров, но нужно подождать, пока его сформирует ресторан. Не проходит и двух минут, как падает второй заказ — из соседнего кафе, которое предлагает меню японской кухни.
Тут следует учесть детали упаковки. Носить в руках пакеты с едой запрещено — всё должно быть уложено в термосумку. Адрес доставки второго заказа дальше, чем первого, заказ лучше уложить вниз, поэтому сначала забираем суши, а уж потом гамбургеры. Всё аккуратно упаковываем и идём по первому адресу согласно карте с GPS. Система даёт время доставки в течение 18 минут, то есть посидеть на скамейке сколько хочешь и затем пойти — нельзя.
И тут случилась неприятность. Нет, девушка-покупатель открыла дверь, приняла заказ и поблагодарила. С этим всё в порядке. Но по дороге вниз застревает лифт! При этом уже тикает время на исполнение второго заказа! Пришлось сообщить об этом казусе в службу технической поддержки, там попросили снять видео нахождения в лифте. Ожидание освобождения составило около 15 минут. За это время служба сообщила заказчику, что будет небольшая задержка, а на таймере появилось новое время похода до очередного клиента.
Работа для выносливых
Второй заказ был выполнен очень быстро — доставка, благодарность, несмотря на небольшую задержку из-за застрявшего лифта. Однако еда не успела даже остыть. Правда, адрес, куда мы только что доставили блюда, оказался далеко от различных кафе.
Лучше побыстрее идти туда, где их больше. Курьер получает примерно 160−200 рублей в час. Всё зависит от того, насколько далеко точка общепита от клиента, но оплачивается только время самой доставки. Пока ожидаешь новой заявки, оплаты нет. Но за это время можно переместиться поближе к точкам общепита.
После исполнения последнего заказа нам оказалось ближе дойти до ТЦ «На Пушкина», чем обратно к «Броско-Моллу». И буквально за 100 метров до торгового центра поступила новая заявка на гамбургеры. Несём их в дом бизнес-класса на Амурском бульваре. Следующая заявка — нужно отнести заказ на другую сторону улицы Муравьёва-Амурского.
И вот тут сказываются особенности рельефа Хабаровска. Если ходить в местах без пригорков, то это больше похоже на лёгкую прогулку, а вот в центре постоянно приходится спускаться и подниматься — устаёшь. Это стало понятно уже на пятом заказе, когда снова пришлось подниматься в гору. Неудивительно, что многие используют электросамокаты или мопеды.
Легальная подработка
Курьеры доставки продуктов и готовой еды друг с другом практически не общаются — заказами их снабжает система, а не выдаёт начальник в офисе. Но во время нашей смены удалось разговорить более опытного, чем мы, доставщика Артёма. Он поделился секретом, сколько же можно заработать курьером и какие бывают нестандартные ситуации.
— Вообще у меня есть обычная работа, я работаю на ТЭЦ, но сейчас в отпуске, а жизненные обстоятельства сложились так, что нужны деньги. Я работаю по 5 часов после обеда, выполняю более 10 заказов, и выходит примерно 2000 рублей в день. Если работать без выходных, то можно неплохо подзаработать, — рассказывает Артём. По его словам, какие-то нестандартные ситуации во время доставки случаются крайне редко. Однако если курьер вдруг окажется в опасности, скажем, попался неадекватный, агрессивный клиент, то в приложении есть кнопка SOS. Нажал на неё — и система автоматически передаёт данные о том, откуда поступил сигнал. Туда приедет полиция. — Чаще бывает другое. Приносишь заказ по адресу, а человек заявляет, что ничего не просил, и отказывается забирать. Видимо, кто-то из его родственников или друзей обратился в сервис доставки, но забыл предупредить человека. Такое было несколько раз: нет — и всё, не буду брать. А заказ-то уже оплачен через интернет-приложение. Приходится заказ утилизировать. То есть съедать, — смеётся Артём. Ещё он рассказал, что когда выходишь на работу, а в сервисе ты числишься «на трассе», то нельзя просто так отдыхать и ничего не делать. Дают какое-то плановое время на перекус, но это буквально 10 минут.
Другой курьер по имени Александр, с которым удалось познакомиться, работает разносчиком еды постоянно. Ему 21 год, но работать в другие места он идти не хочет.
— Зачем? У меня выходит больше 60 тыс рублей в месяц. Какие-то небольшие траты нужны на обслуживание моего электровелосипеда, но это, можно сказать, копейки. Меня всё устраивает: я свободен и деньги есть. А вот на вопрос о неприятностях он ответил, что они хоть и случаются, но редко. — Бывает, что подходят нетрезвые и просят дать им что-нибудь поесть. Это происходит на перекрёстках, когда ждёшь зелёный свет. Хотя буквально сегодня на машине рядом остановилась девушка и со смешком спросила, есть ли у меня пицца и могу ли я её угостить, — говорит Александр. Поработав даже несколько часов курьером, понимаешь, что работа эта не так проста, как кажется. Жёсткий график, серьёзные физические нагрузки. При этом службы доставки — прекрасная возможность подработки для студентов и всех желающих, причём легальной. Ведь налоги с зарплат курьеров списываются автоматически, но с самозанятых это всего лишь шесть процентов.