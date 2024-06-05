Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 5 июня

Жительница Комсомольска-на-Амуре пожаловалась на врачей, которые не смогли спасти ее отца. Мужчина попал в больницу с инсультом, его привезли на карете скорой помощи, а через неделю умер. Женщина говорит, что папу и вовсе хотели отправить домой.