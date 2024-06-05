Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 5 июня

В страшном пожаре в Князе-Волконском погибла женщина и пострадали трое детей. Выбежать успел только один. Следственные органы завели уголовное дело. Есть предположение, что причиной возгорания стала детская шалость. Жизням и здоровью пострадавшим сейчас ничего не угрожает.
Жительница Комсомольска-на-Амуре пожаловалась на врачей, которые не смогли спасти ее отца. Мужчина попал в больницу с инсультом, его привезли на карете скорой помощи, а через неделю умер. Женщина говорит, что папу и вовсе хотели отправить домой.
В Хабаровске задержали мужчину по подозрению в убийстве сожительницы. Он ударил ее «розочкой» от разбитой бутылки из-за ревности. Подумал, что женщина ему изменяла. Произошла серьезная ссора, во время которой мужчина решил наказать жену силой. Умерла она на месте.