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Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 5 июня

Смертельный пожар в Хабаровском крае могли устроить дети.

Источник: Комсомольская правда

В страшном пожаре в Князе-Волконском погибла женщина и пострадали трое детей. Выбежать успел только один. Следственные органы завели уголовное дело. Есть предположение, что причиной возгорания стала детская шалость. Жизням и здоровью пострадавшим сейчас ничего не угрожает.

Жительница Комсомольска-на-Амуре пожаловалась на врачей, которые не смогли спасти ее отца. Мужчина попал в больницу с инсультом, его привезли на карете скорой помощи, а через неделю умер. Женщина говорит, что папу и вовсе хотели отправить домой.

В Хабаровске задержали мужчину по подозрению в убийстве сожительницы. Он ударил ее «розочкой» от разбитой бутылки из-за ревности. Подумал, что женщина ему изменяла. Произошла серьезная ссора, во время которой мужчина решил наказать жену силой. Умерла она на месте.