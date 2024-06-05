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В Новосибирск 5 июня вернется тепло до +18

Туч и дождей на сегодня синоптики не обещают.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 66% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

После небольшого похолодания в Новосибирске снова наступит тепло. Ночью 5 июня еще будет +5…+8 градусов, а днем температура повысится до +16…+18.

— Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Южный ветер подует со скоростью до 3−8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.

По Новосибирской области температура опустится до +3, +8 местами заморозки до −1, а днем потеплеет до +15…+20, местами до +26. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Порывы вера местами достигнут 14 метров в секунду.