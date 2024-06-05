Терешкова про арест Зырянова: «Я была уверена, что все его действия направлены на благо Родины»

Бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова высказалась о задержании генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова.



4 июня Заельцовский районный суд отправил Зырянова под стражу до 2 августа. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в крупном размере. Задержание произошло накануне, в квартире Зырянова провели обыск.



Терешкова подчеркнула, что ранее Зырянов не был замечен в каких-либо политических или финансовых конфликтах. Она считает его патриотом России и Новосибирской области.



«С Александром Зыряновым было интересно обсуждать важные вопросы по разным направлениям. Я была уверена, что все его действия направлены на благо Родины. Ждем окончания следствия», — заявила Терешкова корреспонденту Сиб.фм.



Напомним, что ранее ситуацию прокомментировал комбат «Веги» Панфёров.