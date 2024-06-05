В Хабаровске выбрали лучшего выпускника среднего профессионального образования

В Хабаровске состоялся финал краевого конкурса «Лучший выпускник среднего профессионального образования — 2024». За звание победителя боролись десять студентов техникумов и колледжей. Почетного звания «Абсолютный победитель» удостоена студентка Хабаровского педагогического колледжа Алена Малышкина. В этом году она закончила обучение по специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании». Дмитрий Хабаров из Хабаровского торгово-экономического техникума занял второе место, а выпускница Хабаровского медицинского колледжа Александра Сарычева — третье, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.