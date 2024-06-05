В Хабаровске выбрали лучшего выпускника среднего профессионального образования

В Хабаровске состоялся финал краевого конкурса «Лучший выпускник среднего профессионального образования — 2024». За звание победителя боролись десять студентов техникумов и колледжей. Почетного звания «Абсолютный победитель» удостоена студентка Хабаровского педагогического колледжа Алена Малышкина. В этом году она закончила обучение по специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании». Дмитрий Хабаров из Хабаровского торгово-экономического техникума занял второе место, а выпускница Хабаровского медицинского колледжа Александра Сарычева — третье, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
В финале выпускники прошли три конкурсных испытания. Участники презентовали свои достижения, продемонстрировали свои личные и профессиональные качества в ходе собеседования с членами жюри и представили решение реальных прикладных задач от работодателей.
— Я благодарю педагогов, мастеров производственного обучения, ваших наставников и руководителей образовательных учреждений за вашу подготовку. Сегодня среднее профессиональное образование — это качественное обучение, современное оборудование и мастерские, гарантия трудоустройства и перспективы карьерного роста и, конечно же, возможности для самореализации для всех студентов, — отметила министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.
Добавим, что по решению правительства края впервые лучшим выпускникам СПО — участникам конкурса будет вручена премия имени Н. И. Гродекова. Абсолютному победителю, призерам, занявшим второе и третье место, и победителям в номинациях достанется по 100 тысяч рублей, остальным финалистам — по 50 тысяч рублей.