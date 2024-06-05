Капремонт домов микрорайона Солнечный обсудили депутаты думы Иркутска

В администрации Октябрьского округа Иркутска состоялось совещание, на котором рассматривались вопросы воплощения городской программы «Жилище» для микрорайона Солнечный. Народные избранники областного центра активно обсуждали капитальный ремонт четырех многоквартирных домов, в которых запланированы работы. Об этом сообщила пресс-служба думы города.
— С помощью программы мы сможем отремонтировать фасады, крыши, внутридомовые инженерные сети, разработать проектно-сметную документацию и инженерное обследование, — поделился депутат по избирательному округу № 14 Алексей Вепрев.
Речь идет о четырех адресах: проспект Маршала Жукова 4 и 94, улица Ржанова 3, улица Байкальская 273а. В 2024 году объем со финансирования работ из городского бюджета составит более десяти миллионов рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что детский сад в Нижней Лисихе планируют достроить до конца лета. Он уже готов на 60%.