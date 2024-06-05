II Дальневосточный женский бизнес-форум пройдет в Хабаровске

В 2023 году в Хабаровске прошел Первый Дальневосточный женский бизнес-форум «Я смогла, и ты сможешь!», на котором собралось около сотни дальневосточниц уже добившихся успеха в своем деле, и начинающих бизнес-леди, представителей власти, институтов поддержки предпринимательства, общественных объединений и специалистов в сферах PR и HR. Были выработаны предложения, которые вошли в региональные планы по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин, раздела «Улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния».