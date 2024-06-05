II Дальневосточный женский бизнес-форум пройдет в Хабаровске

В 2023 году в Хабаровске прошел Первый Дальневосточный женский бизнес-форум «Я смогла, и ты сможешь!», на котором собралось около сотни дальневосточниц уже добившихся успеха в своем деле, и начинающих бизнес-леди, представителей власти, институтов поддержки предпринимательства, общественных объединений и специалистов в сферах PR и HR. Были выработаны предложения, которые вошли в региональные планы по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин, раздела «Улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния».
Второй Дальневосточный бизнес-форум (18+) состоится 9 июня 2024 года с 10:00 до 17:00 в гостиничном комплексе «Ривьера» (Заимка, с. Краснореченское, ул. Императорская, 5). Его организаторы — «Союз деловых женщин», сообщество «Прогрессоры!» и «4К центр счастья руководителей и команд».
Посетить это мероприятие приглашают всех, кто стремится к успеху, обретению новых деловых связей и личному росту в непринужденной дружеской атмосфере.
В программе форума:
Блок «Бизнес»:
— презентации от известных семей предпринимателей «Женщина в бизнесе: как развить свое дело и семью не потерять». Спикеры: семья Уполномоченного по правам предпринимателей в Хабаровском крае, представители исполнительной и законодательной власти края, семьи предпринимателей нескольких поколений.
— Модераторы: директор Союза деловых женщин, бизнес-тренер Виктория Трегубенко и общественный деятель, основатель «Бизнес бюро Светланы Жуковой» Светлана Жукова.
— мастер-класс «Как выстраивать доверительную коммуникацию с клиентами, партнерами и сотрудниками». Ведущие: тренеры «4К Центр», сообщества ценностных лидеров «Прогрессоры!» Любовь Краснова и Галина Костылева.
— интерактивный командный практикум «Моя история на карте города/региона». Модераторы: тренеры сообщества ценностных лидеров «Прогрессоры!» Елена Даниленко и Татьяна Сергиенко.
Блок «Энергия»:
— мастер-класс «Активация жизненной и денежной энергии». Автор и ведущий: психотерапевт Наталья Понукарина.
— индивидуальный практикум «Поиск личной точки силы и опоры». Модераторы: тренеры сообщества ценностных лидеров «Прогрессоры!» Елена Даниленко и Татьяна Сергиенко.
Для участников и гостей подготовлена интерактивная программа, которая поможет развить не только предпринимательские навыки, но и расти масштабно, поддерживая согласие в себе и заряжать энергией свое окружение. Это прекрасная возможность провести время с пользой в кругу своей семьи в живописнейшем месте на берегу реки Амур с видом на город Хабаровск.
Стоимость участия: 2500 рублей (пакет участника, обед и 2 кофе-брейка).