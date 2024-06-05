МЧС выпустило предупреждение о проливных дождях в Хабаровском крае

Жителей северных районов просят воздержаться от поездок на природу, быть внимательными на дорогах и не перегружать электросеть. Тем, кто живёт в низинах, рекомендуется почистить стоки, закрыть вентиляционные отверстия в подвалах, а также перенести имущество и эвакуировать домашнюю скотину в безопасные места.