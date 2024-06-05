МЧС выпустило предупреждение о проливных дождях в Хабаровском крае

На севере Хабаровского края ожидаются обильные осадки, которые могут привести к паводкам локального характера. Штормовое предупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Как сообщили в ведомстве, дожди пройдут сегодня, 5 июня, на территории Охотского и Тугуро-Чумиканского районов. Кроме того, в соседнем Аяно-Майском районе сохраняется угроза повышения уровня реки Мая до неблагоприятной отметки.
«В связи с непогодой возможны аварийные ситуации на объектах ТЭК и ЖКХ. Существует вероятность подтопления низких участков местности, скопление дождевых осадков в низинах и местах, где не работают или замусорены ливневые стоки и водоотводы», — отметили в МЧС.
Жителей северных районов просят воздержаться от поездок на природу, быть внимательными на дорогах и не перегружать электросеть. Тем, кто живёт в низинах, рекомендуется почистить стоки, закрыть вентиляционные отверстия в подвалах, а также перенести имущество и эвакуировать домашнюю скотину в безопасные места.