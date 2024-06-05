Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС выпустило предупреждение о проливных дождях в Хабаровском крае

Осадки прольются на севере региона и могут привести к паводкам.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 66% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Reuters

На севере Хабаровского края ожидаются обильные осадки, которые могут привести к паводкам локального характера. Штормовое предупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Как сообщили в ведомстве, дожди пройдут сегодня, 5 июня, на территории Охотского и Тугуро-Чумиканского районов. Кроме того, в соседнем Аяно-Майском районе сохраняется угроза повышения уровня реки Мая до неблагоприятной отметки.

«В связи с непогодой возможны аварийные ситуации на объектах ТЭК и ЖКХ. Существует вероятность подтопления низких участков местности, скопление дождевых осадков в низинах и местах, где не работают или замусорены ливневые стоки и водоотводы», — отметили в МЧС.

Жителей северных районов просят воздержаться от поездок на природу, быть внимательными на дорогах и не перегружать электросеть. Тем, кто живёт в низинах, рекомендуется почистить стоки, закрыть вентиляционные отверстия в подвалах, а также перенести имущество и эвакуировать домашнюю скотину в безопасные места.