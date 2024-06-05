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Детский омбудсмен Приморья рассказала о судьбе брошенной в такси девочки

Мать оставила полугодовалого ребёнка и скрылась в лесу.

Источник: Freepik

Полугодовалой девочке, которую мать-наркоманка бросила в такси в Приморье, найдут новых законных представителей, сообщило издание Vladnews со ссылкой на уполномоченного по делам ребёнка Ольгу Романову.

По словам детского омбудсмена, у ребёнка есть другие родственники. Сейчас девочка находится в Доме малютки. Органы опеки стараются, чтобы она как можно скорее оказалась в новой семье.

Напомним, наркозависимой матери назначили административный арест на 5 суток. По её словам, она ушла из такси, чтобы найти в лесу «закладку», а после употребления вещества не смогла вернуться в машину. Подробности истории — в материале «Променяла на “закладку”. В Приморье женщина бросила младенца в такси».