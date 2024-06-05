Детский омбудсмен Приморья рассказала о судьбе брошенной в такси девочки

Напомним, наркозависимой матери назначили административный арест на 5 суток. По её словам, она ушла из такси, чтобы найти в лесу «закладку», а после употребления вещества не смогла вернуться в машину. Подробности истории — в материале «Променяла на “закладку”. В Приморье женщина бросила младенца в такси».